Décès de Jean Spector, auteur entre jazz et yiddish

Odile Cornuz explore l’écriture sous diverses formes : radiophonique, théâtrale, narrative, poétique, performative, analytique… et mêle les genres avec allégresse. Elle propose des lectures de ses propres textes et participe à divers dispositifs de lectures interactives (Bal littéraire, Jukebox littéraire). À ce jour sont publiés Ma ralentie (2018), Pourquoi veux-tu que ça rime ? (2014) et Biseaux (2009) chez d’autre part ainsi que Terminus et Onze voix de plus (2013) à L’Âge d’Homme. Fusil est son premier roman.