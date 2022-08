Peine des faunes d'Annie Lulu : violences environnementales et sexistes

#RentreeLitteraire22 - Peine des Faunes nous plonge tout d’abord dans la vie quotidienne d’une famille tanzanienne en 1986.

On y découvre Rébecca, épouse d’un riche commerçant. D’origine paysanne, mais contrainte de vivre en ville, elle suit les préceptes de sa mère, Omra, qui lui interdit de tuer et de consommer ce qui « a eu une mère », et entretient un luxuriant jardin tout en élevant de façon résignée une ribambelle d’enfants. Sa fille aînée, Maggie, brillante élève qui rêve d’étudier à l’université après avoir épousé son ami d’enfance, aspire à un tout autre modèle, plus libre et plus moderne.

Mais bientôt Rébecca doit rejoindre sa région natale pour porter secours à sa propre mère, Omra, partie en guerre contre une compagnie pétrolière qui s’apprête à exproprier les villageois de leurs terres afin d’y construire un oléoduc. Le départ précipité de Rébecca fait basculer le destin de Maggie, désormais seule femme de la maison, trop jeune pour s’opposer aux plans échafaudés pour elle par son père: il rompt ses fiançailles et la marie à un autre homme, alors que Maggie était déjà secrètement enceinte. Les années passent et le mari découvre qu’il n’est pas le père de l’enfant.

C’est le début d’une série de violences masculines, psychologiques et physiques, perpétrées sur les femmes de cette lignée, dont les conséquences tragiques se répercutent jusqu’en 2047, tandis que l’arrière-petit-fils de Rébecca, Jacob, devenu « Protecteur des Faunes », perpétue l’esprit de son arrière-grand-mère, dans un monde où tous les paradigmes ont changé, où l’être humain doit renoncer à sa place prédominante.

Entre écofiction et saga familiale au souffle romanesque éblouissant, Peine des Faunes entrelace les thématiques féministes et environnementales sur une période de plus de soixante ans.

Annie Lulu y met en scène les liens étroits entre le pouvoir exercé par les hommes sur le corps des femmes et la violence qu’ils font subir aux animaux, le désir irrépressible de possession et de destruction des cultures patriarcales.

Mais Peine des Faunes nous offre également une série de portraits de femmes inoubliables, Omra, Rébecca, Maggie, Jina et Viviane, dont la soif de liberté, sans cesse anéantie, trouvera en fin une réparation dans le futur. Une ode poétique à la fragilité de la condition humaine et un urgent plaidoyer pour le vivant.

Les Éditions Julliard vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman d'Annie Lulu :

ANNIE LULU est née en Roumanie en 1987, d’un père congolais et d’une mère roumaine. Arrivée très jeune en France, elle étudie la philosophie, puis se consacre pleinement à l’écriture. Son travail romanesque met en perspective la condition féminine et le multiculturalisme, à travers ce qu’elle appelle « L’Écriture du Tissage ». Son premier roman, La mer Noire dans les Grands Lacs, a reçu le prix Senghor, le prix de la Littérature de l’Exil et le prix Cocteau.

