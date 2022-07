Uber files : les liens entre Macron et Amazon, frais de port altier

Depuis qu’il a pris poste dans l’éther élyséen, Jupiter n’a jamais caché sa prédilection les entreprises de la high-tech et son désir d'une start-up nation. Les révélations portées par différents médias, prouvent que le locataire de Bercy, en 2015, fournit un fameux coup de main à Uber — à l’époque, le service UberPop est considéré comme hors la loi.

Ainsi, le jeune ministre de l’Économie prendra les décisions nécessaires pour « faire en sorte que la France travaille pour Uber afin qu’Uber puisse travailler en et pour la France ». Le début d’une longue série de compromissions ?

Touche pas À Ma Zone

La France avait donné le la lorsqu’en juin 2012, le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, vint en maître de cérémonie (ou Monsieur Loyal ?), inaugurer un entrepôt d’Amazon. C’était en Bourgogne que le centre de distribution s’ouvrait : Frédéric Duval, directeur de la logistique — depuis devenu Directeur général d’Amazon France — était de la partie.

« La saisonnalité du métier peut aider de nombreuses familles chalonnaises ou bourguignonnes, même si ce n'est pas la panacée, bien sûr… », lâchait le ministre du bout des lèvres, quand on évoquait la précarité des emplois créés. Mais sur les points délicats, la firme contrôlait toute forme de communication, lisse jusqu'à l'impensable.

Les autorisations étaient arrivées à une vitesse invraisemblable : Montebourg, gêné aux entournures, tentait de cacher l’embarras d'un présence perçue comme un blanc-seing gouvernemental à la filiale française de l'Américain. Par la suite, Aurélie Filippetti aura, depuis la rue de Valois, tenté de désamorcer la bombe, mais en vain : le ver était dans le fruit. Et ce dernier aura gentiment pourri.

L'art de naguère (ou de narguer ?)

Avec les révélations des Uber Files, les liens entre Emmanuel Macron, ministre à Bercy et le monde de la tech est exhibé au grand jour. Alma Dufour, députée France Insoumise de Seine-Maritime l’indique sans détour : « Grâce à la volonté du gouvernement et tout particulièrement d’Emmanuel Macron, Amazon a pu accélérer fortement son développement en France. La multinationale bénéficie d’un régime juridique et fiscal taillé sur mesure par l’exécutif », rapporte Reporterre.

Et d’aligner les éléments démontrant un régime plus que de faveur : pas de moratoire sur les constructions dans les zones commerciales, exemption d’impôts locaux, « comme la taxe sur les surfaces commerciales »… Plus curieux encore, ses impôts locaux furent divisés par deux en 2020, sans que rien ne soit fabriqué en France des produits vendus.

Elle rappelle également plusieurs points délicats : la TVA problématique, noyée dans la zone grise de la marketplace. Un manque à gagner évalué à un milliard € en 2019 pour l’État. Et il en va de même pour les implantations des nouveaux entrepôts : dans la suite de Montebourg (ou d’un Obama outre-Atlantique), le président Macron s’était déplacé pour une inauguration près d’Amiens… Une République mise en Marche, directement vers les terriers de Bezos.

Sans même parler de l’entretien à l’Élysée de février 2020, un mois et demi avant le confinement anti-Covid. Le président de la République recevait Jeff Bezos, alors grand manitou d’Amazon. Et par la suite : « Lors de la COP26, Emmanuel Macron l’a invité à la tribune en “guest star” pour parler de son programme de reforestation. Amazon a annoncé investir 1 milliard de dollars pour planter des arbres. Ils se connaissent, c’est certain, mais on manque d’enquête journalistique pour évaluer leur degré de connivence », poursuit la députée.

Plateformes et plate couture

Une commission d’enquête parlementaire doit intervenir sur le cas Uber et Alma Dufour annonce le dépôt d’une proposition de loi touchant tant au e-commerce qu’aux grandes plateformes. Elle recevra assurément le soutien de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malik : dans sa lettre de mission, portant nomination, la régulation des plateformes constitue l’une des grandes nouveautés en regard des attributions que Françoise Nyssen, Franck Riester ou Roselyne Bachelot avaient assumées durant le précédent quinquennat.

Mais la promiscuité entre les géants du Net et le ministre Macron ne s’arrêtent pas là : Mediapart évoque les efforts d’un lobbyiste d’Amazon, en 2017, pour aider le candidat à la présidentielle durant sa campagne.

Google, Microsoft, et une fois encore, Amazon, sont ouvertement cités et présentés comme des partenaires d’importance. Désormais, c’est Jean Gonié qui apparaît, avec une offre claire : celle d’une France positionnée en champion de la vente en ligne et de la logistique. Une idée qu’il aura instillée « durant la campagne présidentielle, au sein des groupes de travail d’En Marche auxquels il participait », peut-on lire.

Et une fois le poste à l’Elysée obtenu, ce même lobbyiste d’Amazon est reçu, dès septembre 2017, dans la perspective de l’inauguration de l’entrepôt de Boves (celui proche d’Amiens, donc). Cela, malgré les protestations de toute la librairie française, dressée comme un seul homme : son syndicat avait dénoncé l’évasion fiscale, les conditions de travail, la destruction d’emplois… rien n’y fit. Manu était là, souriant, Frédéric Duval maintenant DG d'Amazon France à ses côtés, cinq ans après l'épisode Montebourg.

L’idylle serait totale si la question fiscale n’avait fini par ternir les relations entre le président et la filiale française. « Même si je ne peux pas interférer avec des procédures particulières, mon souhait est que les débats au sujet des impôts payés par les Gafa de ces dernières années puissent être résolus dans un sens satisfaisant pour la France », écrira Fabrice Aubert au président Macron, conseiller. Rappelons qu’en 2018, un accord fut trouvé sur ces questions, sans qu’il ne soit rendu public.

Uber, Amazon et les autres...

Après le lobbyiste de Uber, traînant dans le sillage du candidat Macron de 2017, celui du lobbyiste d’Amazon France commence à faire tache. Et quand on se souvient que Jeff Bezos est devenu actionnaire de Uber, à titre personnel, autour de 2014 — on compte également la banque Goldman Sachs ou encore Google. Mais si l’argent découlait du compte de Jeff, les méthodes d’ubérisation ont su inspirer largement le patron d’Amazon, dès l’année suivante…

Depuis quelques jours, le locataire de l’Élysée tente de se débattre face aux accusations, avec un déconcertant aplomb. Voire une arrogance confinant à la morgue : la fin justifiait les moyens, jure-t-il devant les caméras.

Peut-être est-ce, avec le même état d’esprit de collaboration que Marianne, et avec elle, le ministère des Affaires étrangères, avait apporté son soutien au concours d’autoédition d’Amazon, Les Plumes francophones. Une présence constatée, et bien visible : Marianne offerte en pâture et bientôt comme salariées dans un des entrepôts ?

En décidant de soutenir une législation qui imposerait des frais de ports uniques pour la vente de livres à distance, Emmanuel Macron cherchait-il à compenser ces travers ? Le projet, adopté par les Chambres fait toujours l’objet de négociations, dans lesquelles Amazon a clairement pris parti contre le texte et sa mise en application.

Pour finalement prendre la République à son propre jeu et renvoyer l’État dos à dos avec La Poste… un tour de passe-passe des plus habiles.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0