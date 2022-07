Il offre à ses fils “tous les livres que vous pouvez porter

Tout commence sur Twitter. Un utilisateur narre une expérience d’enfance, touchante et personnelle. Jeune, il adorait les livres de la série Chair de Poule (Ed. Bayard jeunesse) : son père l’avait alors amené dans un Carrefour avec pour seule indication de prendre tous les livres qu’il pourrait.

« Je n’y croyais pas, mais je suis ressorti avec des dizaines de livres, j’étais le plus heureux des enfants. Je n’ai jamais oublié ce moment, notamment car mes parents ne roulaient pas sur l’or », explique alors le jeune papa. Et des années plus tard, à son tour, il souhaite offrir la même expérience à sa propre progéniture — et surtout, le même souvenir, d'enthousiasme et de joie mêlés.

Ses quelques messages provoquent une véritable émotion : des utilisateurs par milliers commentent, partagent, likent… L’anecdote devient virale. Et l’histoire des Chair de Poule (qui s'était déroulée en 1995), qu'il reproduisait en 2022, prend une ampleur dont seuls les réseaux sociaux sont capables.

Rencontre du troisième type...

Car le père et ses deux enfants n’ont pas encore mesuré ce qui se jouerait : si lui a décidé de mettre en scène et diffuser cette séance de shopping littéraire, les deux garçons, eux n’ont en tête de que parcourir les rayons, à toute vitesse — avec un premier arrêt du côté des mangas.

Les deux frères rivalisent d’inventivité : on entendrait les rires et les concertations, pour éviter d’avoir deux fois le même livre, pour optimiser l’espace dans les caddies. On range, on sélectionne, on s'arrête... et on repasse, pour s’assurer que tout est en ordre.

L’aventure, drôle, cocasse et commentée, est entièrement disponible depuis cette adresse. Une sorte de Fort Boyard, mais dont les jeunes lecteurs savent qu’ils sortiront vainqueurs, quoi qu’il en soit…

Caddie is the limit...

À France 3 Bourgogne, le papa, trentenaire et dijonnais, indique qu’il avait malgré tout prévu un budget pour cette opération « no limit », mais que le passage en caisse laissait une petite appréhension. Montant : 624 € et 80 livres que les deux bambins ont moissonnés, avec mangas, BD et ouvrages autour de l’univers vidéoludique.

« J'aurais aimé qu'ils se penchent un peu plus sur les romans », assure-t-il toutefois, et avec le sourire. L’expérience vécue par ses enfants primait. Une autre vision du “Quoi qu’il en coûte”, en somme…

Enfance contre capitalisme

Et comme il se doit, internet a provoqué quelques parodies, dont celle-ci, calquée sur le même projet : emmener sa fille pour lui acheter son poids en livres, afin de venger une souffrance ancienne. « Mon embonpoint n’aurait jamais permis à mes parents de me faire ce plaisir sans avoir à vendre leur maison. »

Mais cette fois, l’histoire a pris une orientation bien différente, avec un clin d’oeil que tout bibliothécaire savourera :

Que t'en semble, lecteur ?

crédits photo : Croustiflex