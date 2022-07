Grand mouvement dans la SF et Fantasy américaine

Dans un communiqué de presse, les co-éditeurs de la maison DAW Books, et, jusqu’à la vente, propriétaires, Betsy Wollheim et Sheila Gilbert ont expliqué : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'intérêt d’Astra et ravis que nous soyons la seule maison science-fiction/fantasy du groupe. Nous pensons que c’est la solution idéale pour nous, et c’est enthousiasmant de s'intégrer dans une nouvelle entreprise en pleine croissance. Cela en dit long sur le respect d’Astra pour notre structure. Ils ont d'ailleurs inclus tout notre personnel dans le projet. »

Le chef des opérations d’Astra, Ben Schrank savoure cet investissement, d'autant que la maison dispose de sérieux atouts. « Nous avons longtemps été impressionnés par leurs auteurs et cette place sans précédent dans le panthéon de la science-fiction et de l’édition de littérature fantasy. »

La première maison dédiée à la SF

Fondé en 1971 par Donald A. Wollheim et sa femme, Elsie B. Wollheim, DAW Books se présente comme le premier éditeur américain exclusivement consacré à la science-fiction et à la fantasy. Avec quelquelques réserves certainement.

Parmi les auteurs qui ont porté la structure au catalogue dépassant 2000 titres, on peut citer Patrick Rothfuss et son univers du Nom du vent (Trad. Colette Carrière), mais également Nnedi Okorafor, Ben Aaronovitch, C. J. Cherryh, lauréate du Prix Hugo du meilleur roman, C.S. Friedman, ou encore Kristen Britain et sa saga du Cavalier Vert (Trad. Claire Kreutzberger), publiée en France chez Bragelonne.

Bien plus récente dans le circuit éditorial, Astra Publishing House, créée en 2016, comprend des éditeurs qui proposent des livres le plus souvent à destination des jeunes lecteurs, tels Hippo Park ou Astra Young Readers.

Précédemment, DAW Books avait conclu un partenariat avec Penguin Random House pour la distribution des titres DAW. Puisque PRH distribue également les livres d’Astra Publishing House, la maison de l’imaginaire ne sera pas dépaysée de ce côté-là.

Crédits : Beeblebrox (CC BY-SA 4.0)

Via : Tor