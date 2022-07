Une figure du marché du livre rare new-yorkais inculpée pour "complot"

Glenn Horowitz a été inculpé pour complot, tentative de possession criminelle d'objets volés et entrave à la justice. Les deux autres comparses, Craig Inciardi et Edward Kosinski ont été accusés de possession de biens volés et de complot. Le trio avait, entre autres, menti aux autorités quant à l'origine des papiers. Un coup dur pour les prévenus, car ces pièces sont évaluées à près d'1 million $.

Dans ces documents d’une valeur estimable pour les fans du groupe, se trouvaient notamment les paroles manuscrites d’Hotel California. Le plus grand tube des artistes américains inscrits dans la période post-hippie de la fin des années 70. Selon un communiqué de presse du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, Glenn Horowitz aurait récupéré les notes du leader des Eagles en 2005.

Des notes volées à la fin des années 70

Les textes ont été initialement volés à l’auteur-compositeur à la fin des années 1970 par un écrivain travaillant sur un livre dédié au groupe, ajoute le communiqué. Don Henley aurait eu ensuite vent de la réapparition de ces trésors lorsque Horowitz les a cédés à Craig Inciardi et Edward Kosinski, deux collègues collectionneurs, qui ont tenté de les commercialiser.

« Plutôt que de faire les efforts pour s’assurer qu’ils avaient réellement la propriété légitime de ces pièces, les accusés ont réagi en s’engageant dans une campagne d’un an pour empêcher Henley de récupérer les manuscrits », explique le procureur de district.

Ces derniers auraient également cherché à « blanchir » les papiers par l’intermédiaire des maisons de vente aux enchères de Sotheby’s. Cinq ans de manœuvre pour tenter de rendre l’identification de la provenance des documents impossible. Glenn Horowitz a par exemple essayé de tirer parti de la mort en 2016 de Glenn Frey, autre membre des Eagles, en suggérant que Frey était la source initiale des textes manuscrits.

La chute d’une figure du marché du livre new-yorkais ?

Glenn Horowitz, 66 ans, a construit une entreprise plus que florissante dans la vente d'oeuvres et de pièces littéraires rares. Parmi sa riche collection de manuscrits, brouillons, lettres... il propose notamment des écrits personnels d'artistes comme Norman Mailer, Gabriel García Márquez, Tom Wolfe, ou encore Alice Walker. En 2016, il a cédé les vastes archives de Bob Dylan à deux institutions de l’Oklahoma pour une somme estimée à 20 millions $, nous apprend le New York Times.

« Il est une formidable combinaison d’érudit et d’escroc », expliquait en 2007 Rick Gekoski, un libraire de Londres qui faisait régulièrement des affaires avec le commerçant. Le New York Times parle de son côté, au sujet du marchand, de « sens aigu des affaires avec une profonde connaissance littéraire, et le flair d’un showman. »

Les avocats des trois prévenus ont déclaré, dans un communiqué : « Le bureau du procureur de district allègue le crime là où il n’y en a pas, et ternit injustement les réputations de professionnels très respectés ». Un représentant de Craig Inciardi a ajouté que les hommes s’étaient rendus aux autorités avant d’être libérés.

En parallèle à cette affaire, le groupe mythique continue une tournée mondiale amorcée il y a déjà deux ans.

Crédits : Sonny Abesamis (CC BY-SA 2.0)