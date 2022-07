Ajar-Paris de Fanta Dramé : retour aux racines

#RentreeLitteraire22 - Pour la première fois, son père se met à nu, évoquant les doutes et les épreuves qui ont marqué sa décision de quitter son pays et jalonné son existence au cœur d’une culture si différente de la sienne, et dans laquelle il élèvera finalement ses enfants alors qu’il n’aurait dû y être que de passage.

N’éludant que ce qui met à mal sa pudeur culturelle, il dévoile enfin l’histoire qu’il n’avait jamais racontée, celle que sa fille n’avait jusqu’alors jamais osé lui demander.

Les Éditions P.L.O.N vous proposent de découvrir les premières pages du roman Ajar-Paris :

Fanta Dramé est née à Paris en 1987. Après un master de lettres modernes à la Sorbonne-Nouvelle, elle obtient le CAPES et enseigne désormais en Seine-Saint-Denis. C’est dans le cadre de ses cours, et en vue d’organiser un atelier d’écriture avec ses élèves, qu’elle rencontre Faïza Guène, à qui elle demandera, plus tard, conseil pour son manuscrit.

