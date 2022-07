Diffamation : des oligarques russes à la défense de Poutine

Une « ligue d'oligarques » : ainsi Catherine Belton désigne-t-elle le premier cercle de pouvoir autour de Vladimir Poutine, composé de personnalités évoluant dans les milieux industriels — notamment le pétrole et le gaz —, d'ex-membres du KGB ou encore d'anciens collègues de celui qui fut agent secret russe et haut fonctionnaire pour la ville de Saint-Pétersbourg avant sa prise du Kremlin.

Le livre de la journaliste du Washington Post détaille l'ascension du despote, mais plonge également dans les réseaux qui lui garantissent son pouvoir, la maitrise du pays et un poids considérable en Europe et dans le monde. Ces soutiens sont aussi ceux que Poutine a mobilisés dès la déclaration de guerre à l'Ukraine et, de fait, « beaucoup d'éléments du livre éclairent les événements récents », nous précise-t-on du côté de la maison d'édition française.

« Si l'on s'intéresse à la situation géopolitique actuelle, on ne peut que recommander la lecture de ce livre », renchérit Emmanuel Laureau, directeur de Talent Éditions. Lorsqu'il découvre que le livre de Belton n'a toujours pas été traduit en français alors qu'il est paru dans la plupart des pays d'Europe, il saute sur l'occasion. Pour lui, « l'ouvrage se lit presque comme un roman, mais il fourmille pour autant de détails, il est factuel, précis, nourri par de nombreux entretiens ».

Parmi les interlocuteurs de Belton, par exemple, Sergueï Pougatchev, industriel et homme d'affaires d'origine russe. Ami de Vladimir Poutine, il avait soutenu ce dernier dans son ascension politique durant les années 1990, mais, tombé en disgrâce, s'exila à la fin des années 2000. Il vit désormais en France et regrette amèrement son implication dans le « système des oligarques » comme il le confessait aux Échos en mars dernier.

“Atteinte à l'honneur”

D'autres oligarques, restés proches de Poutine, se sont avérés moins bavards et semblent même déplorer la parution en France du livre de Catherine Belton. Comme le révélait Le Parisien dans un article du 7 juillet, deux « figures des Russes blancs » ont fait parvenir à Talent Éditions des courriers d'avocats sommant l'éditeur de modifier des passages des Hommes de Poutine.

Serge de Pahlen, âgé de 77 ans et lui-même éditeur — il a fondé les Éditions des Syrtes en 1999 — estime ainsi que certains passages du livre sont susceptibles de porter « atteinte à son honneur et à sa considération », selon la lettre envoyée par son avocat. Le conseil de la maison d'édition a répondu à la missive, en demandant des précisions sur les demandes formulées.

Jean Goutchkoff, banquier à Genève, reproche peu ou prou la même chose au livre de Catherine Belton, et menace la maison d'intenter un procès en diffamation pour obtenir le retrait du livre.

Ce mardi 12 juillet, Talent Éditions a reçu un troisième courrier d'avocat, représentant cette fois les intérêts de Gennady Timchenko, un homme d'affaires russo-finlandais fondateur de Gunvor, groupe spécialisé dans l'exportation du pétrole russe...

Difficile de juger de la crédibilité de ces menaces : au Royaume-Uni, le livre de Belton a été attaqué en diffamation par Roman Abramovich, oligarque propriétaire du club de football Chelsea FC. Abramovich a vu sa procédure reconnue comme légitime par la justice, qui a déclaré que 9 passages, sur les 26 pointés, étaient à caractère diffamatoire.

L'ouvrage avait été modifié en conséquence, et l'éditeur original HarperCollins, a présenté des excuses au plaignant. Dans le cas de Talent Éditions, la version traduite est bien évidemment conforme au livre expurgé des passages jugés diffamatoires, ce qui la met à l'abri d'une procédure d'Abramovich.

Procédures-bâillons ?

Les trois expéditeurs des courriers reçus par la maison d'édition avaient également contesté le titre dans sa version anglaise, sans succès, ce qui pourrait écarter l'hypothèse d'un procès en France. Mais les procédures et menaces « visent aussi à décourager les travaux à venir sur ces sujets », souligne Emmanuel Laureau.

10.000 exemplaires du livre de Catherine Belton ont été imprimés pour le premier tirage, avec une mise en place en librairie dès aujourd'hui.

À la rentrée, Talent Éditions publieront deux autres ouvrages permettant de mieux comprendre les enjeux de la guerre en Ukraine menée par Vladimir Poutine : Résister pour la démocratie, par Constantin Sigov et Laure Mandeville, en septembre, consacré aux cultures ukrainienne et russe, et Le combat de nos vies, de Iuliia Mendel, journaliste et ex-attachée de presse de Zelensky, en octobre.

Elle y raconte l'ascension du président ukrainien, mais aussi l'engagement de son propre mari, Pavlo Kukhta, économiste et ancien ministre, dans la défense de l'Ukraine.

Photographie : Vladimir Poutine en février 2022 (illustration, Palácio do Planalto, CC BY 2.0)