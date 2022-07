Leucate accueille une librairie-café en SCOP, Les Libreurs

Après dix années de présence au Clos de Ninon, au 12, avenue Francis Vals, à Leucate, Françoise et Jean-Jacques fermaient la boutique, en espérant trouver des successeurs à Entrez libres. Quelques mois plus tard, c'est chose faite, et Les Libreurs se préparent à reprendre le flambeau et imprimer leur marque.

Olivier Larrieu, gérant, s'est associé à Florent Massonneau, cogérant, et Armand Folton, pour mener ce projet qui implique aussi Pauline Larrieu, son épouse. « Après plusieurs années passées en colocation à Paris, nous avions envie d'un projet commun, parce que nous avons nourri notre imaginaire collectif ensemble, à force de discussions sur une multitude de sujets », nous raconte Armand Folton.

Pour ce premier projet entrepreneurial, la petite équipe a jeté son dévolu sur le Clos de Ninon, après une prospection tournée vers la région sud-ouest. « Nous avions un souci particulier pour la qualité de vie du lieu, mais aussi le bassin de population et de clientèle. Olivier, qui a mené à son terme une formation de libraire, a eu vent par cette dernière de la reprise possible d'Entrez libres. »

Le grand espace de 180 m2, qui abrita un temps un restaurant, offre des possibilités à la mesure de l'ambition de l'équipe : vente de livres — 6000 titres sont annoncés —, petite restauration, des animations assez régulières, mais aussi « le développement de l'accueil d'artistes et d'événements ». L'étage du Clos est également réaménagé pour devenir un espace de cotravail, « une offre qui n'existe pas aux alentours », souligne Armand Folton.

Les Libreurs est une SCOP, un statut dans lequel les salariés sont des associés eux aussi : « Les Libreurs croient fermement à la reconnaissance de la dignité du travail, la prééminence de la personne sur son activité ainsi qu'au droit à la créativité et à l'initiative. Il s’agit bien un outil de travail avec les emplois qu'il pourra générer que Les Libreurs souhaitent bâtir et développer », explique Olivier Larrieu, gérant, dans un communiqué.

Les travaux avant réouverture ont commencé à la fin du mois de juin, et, « [d]ès la fin du mois d’août 2022, Le Clos de Ninon ouvrira ses portes à tous avec l’envie et l’ambition d’offrir un environnement propice au partage, à l’écoute et à l’accueil et la célébration des artistes et de leur public », précise encore Olivier Larrieu.

30.000 € ont été injectés dans le projet, apportés par les associés et des proches. Il est possible de soutenir Les Libreurs grâce à une campagne de financement participatif, jusqu'au 29 juillet prochain, avec différentes contreparties à la clé.