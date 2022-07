Première sélection du Prix Maison Rouge 2022

Le Prix Maison Rouge a été fondé en 2019 par Céline et Guillaume Farré grâce au concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter qui, comme la Maison Rouge à Biarritz, organisateur du Prix et lieu culturel, souhaitent que le Pays Basque dispose d’une distinction littéraire. Pour leur avant-dernière réunion, Philippe Djian, (écrivain, parolier, scénariste), président du jury, était entouré de 5 écrivains et artistes de renom : Frédéric Beigbeder, Dorothée Janin, Jean Le Gall, Claude Nori et Frédéric Schiffter.

La liste des huit ouvrages retenus est la suivante :

Clara lit Proust de Stéphane Carlier, Gallimard

Le salon d'Oscar Lalo, Plon

La fille de la grèle de Delphine Saubaber, JC Lattès

Zéro gloire de Pierre Guenard, Flammarion

Les confins d'Eliott de Gastines, Flammarion

L'homme qui danse de Victor Jestin, Flammarion

Les liens artificiels de Nathan Devers, Albin Michel

Cavales d'Aude Walker, Fayard

« Le Prix Maison Rouge Biarritz est autant une distinction littéraire qu’un état d’esprit avide de liberté, de spontanéité et de fantaisie. Sa vocation est de sortir des circuits parisiens et de s’autoriser à juger et apprécier sans contrainte », précise Philippe Djian, président du Jury du prix Maison Rouge Biarritz. Une expérience qui lui donne le bonheur rare de découvrir un vrai écrivain, assure-t-il.

Le Prix a pour objectif de récompenser le talent de l’auteur d’un ouvrage sans catégorie prédéfinie (roman, essai, livre d’art...) parmi les ouvrages publiés depuis le mois de janvier et ceux en cours de parution pour la rentrée d’automne. Au-delà de la qualité littéraire ou artistique de l’ouvrage, les critères de sélection sont : l’audace, l’originalité et la créativité.

En 2021, Abel Quentin avait reçu le prix pour Le Voyant d'Étampes (L’Observatoire).

