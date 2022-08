Les Facétieuses : qu'est devenu la maraine la bonne fée ? 

#RentreeLitteraire22 - Comment cette fée dotée, comme toutes ses consœurs de l’époque, de pouvoirs magiques puissants a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce ?

Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l’Histoire après la Révolution ? Et si derrière ces mystères se trouvait la clef d’un autre, encore plus grand : Que s’est-il passé le jour où la magie s’est évaporée ?

Les Éditions Sarbacane vous font découvrir les premières pages du nouvel album jeunesse de Clémentine Beauvais :

Née en France, Clémentine Beauvais vit en Grande-Bretagne où elle est enseignante en sciences de l’éducation à l’université de York. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres dont Les Petites Reines, succès retentissant (plus de 100 000 ex) et traduit en Allemagne, Pologne, Slovénie, Grande-Bretagne, République Tchèque et Italie. Tandis qu'il est aussi adapté au théâtre, il est élu Meilleur Roman par le magazine Lire, et remporte le Prix Sorcières et le Prix Libr’à’nous... Un succès confirmé avec Songe à la douceur (plus de 75 000 ex), traduit en anglais, en italien, en portugais (Brésil), en russe... En septembre 2018, elle a publié Brexit Romance (35 000 ex). En août 2020 paraît Âge tendre (15 000 ex). Ces quatre romans sont disponibles en poche.

