Ma soeur Cléo reine d'Égypte et reine des pestes : le retour d'une pharaonne

#RentreeLitteraire22 - D’ailleurs, elle a le même caractère tyrannique que la célèbre reine, et se souvient parfaitement de sa vie d’avant, à Alexandrie, où tout le monde était à ses pieds, et où tout était tellement mieux qu’ici...

Aussi, pour lui faire plaisir, Pierre-Paul Petitpoisson a-t-il décidé de mettre au point un... « appareil à raclette et à remonter le temps ».

C’est parti pour l’Égypte Antique !

Les Éditions Sarbacane vous font découvrir les premières pages de cet original album jeunesse :

Émilie Chazerand a publié plusieurs albums, notamment aux éditions Sarbacane. Côté romans, elle connait un succès public avec La Fourmi rouge (30 000 ex vendus), Falalalala (7 500 ex) et Annie au milieu (7 000 ex) dans la collection EXPRIM’, et dans la collection Pépix avec Le génie de la lampe de poche (10 500 ex vendus) ou encore La Société des Pépés à Adopter (11 000 ex vendus).

Joëlle Dreidemy est illustratrice de livres, cartes de vœux, albums et enseigne également à l’école Émile Cohl. Dans la collection Pépix, elle est surtout connue pour l’illustration des romans d’Émilie Chazerand, avec laquelle elle forme le duo « Chaz & Dreid », qui a enchaîné les succès : Le génie de la lampe de poche, Ma vie moisie, Dieu et moi, Shirley Banana, La Société des Pépés à Adopter, Comment j’ai changé ma sœur en huître et Souris, maman !

