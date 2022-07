Kotoon, première maison de webtoons d'Editis

Quelques mois après la création de Black River, label dédié à la pop culture, arrive chez Edi8 une nouvelle structure : Kotoon. Cette dernière se consacre au webtoon et devient la cinquième maison du marché manga chez Editis. De même qu’elle inaugure, juste avant l’ouverture de la Japan Expo, la 53e structure du groupe.

Florat Sallot, qui a passé quatre années au développement du numérique chez Editis au sein de la maison 12-21, est nommée responsable éditoriale. Elle accompagnera la lecture du webtoon sous format papier au sein de Kotoon.

« C’est une grande fierté que de lancer une maison innovante issue des nouvelles formes de narration digitales. Suite à la création de Philéas, de la maison de bandes dessinées de Mourad Boudjellal, de Black River et 404 comics qui se consacrent aux comics, Kotoon s’inscrit parfaitement dans la stratégie de renforcement du groupe en matière d’ouvrages graphiques », déclare Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis, dans un communiqué.

Autour du webtoon, très en vogue sur les écrans, et donnant lieu à des déclinaisons imprimées également, Kotoon proposera des histoires issues de genres variés : action, fantasy, romance, comédie, thriller...

Un best-seller pour ouvrir le bal

Le premier titre sortira ce 27 octobre, Let’s Play de Leeanne M. Krecic. Nommé aux Eisner Awards en 2019 et aux Ringo Awards 2021, ce best-seller du genre compte plus de 5 millions d’abonnés dans le monde et 90 millions de lectures sur la plateforme française Webtoon.

Let’s Play aborde de nombreux sujets qui trouvent écho dans notre société tels que la place des femmes dans le milieu professionnel, l’anxiété sociale ou le regard des autres. L’autrice manie l’humour avec efficacité, les personnages secondaires sont tous attachants, on retrouve avec plaisir Browser (le chien de Sam) ou ses collègues. Les graphismes efficaces permettent une lecture fluide, avec de nombreux clins d’œil à des éléments graphiques tirés de l’univers du jeu vidéo.

Experte en jeux vidéo, Sam est sur le point de réaliser son rêve en créant le sien. Mais la dure réalité la rattrape quand un streamer populaire fait une critique cinglante de son jeu. Alors qu’elle est au plus mal, elle découvre que ce streamer est son nouveau voisin ! Parviendra-t-elle à dépasser ses angoisses pour s’affirmer et, pourquoi pas, trouver l’amour ?

En tout, 23 épisodes et un chapitre inédit, le tout accompagné d’une interview de l’autrice (208 pages, 14,95 €). À découvrir, la bande-annonce officielle, pour mieux plonger dans l'ambiance.

Sur les six premiers mois de l’année, l’institut GfK relève que le manga s’est vendu considérablement bien, réalisant 3 millions d’exemplaires de plus qu’en 2021 et surtout, 14 millions de mieux qu’en 2019, sur la même période.