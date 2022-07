Sophie de Closets nommée à la tête des éditions Flammarion

Le dirigeant du groupe, Antoine Gallimard, indique dans un communiqué : « Je confie à Sophie de Closets la présidence et la direction générale des éditions Flammarion. À compter de ce jour, Sophie de Closets conduit les organisations et l’ensemble des développements éditoriaux des Editions Flammarion, » indique l’AFP.

Le poste de directrice, laissé vacant depuis le départ d’Anna Pavlowitch pour Albin Michel, est désormais pourvu. Cela met fin à la direction intérimaire en cours depuis fin décembre. Rappelons que chez Fayard (filiale de Hachette Livre), Isabelle Saporta a repris le flambeau depuis le mois de juin dernier.

Après 18 ans de maison, la nouvelle PDG indique : « Je suis heureuse de rejoindre une maison et un groupe qui portent haut depuis si longtemps, les valeurs de liberté, d’indépendance, de créativité et d’exigences indispensables à nos métiers. »

Si Jacques Attali s’était dit déterminé à suivre Sophie de Closets « où qu’elle aille », il n’était pas le seul à quitter Fayard, mécontent du changement de direction de la maison. On citera ainsi Virginie Grimaldi qui, à l'heure actuelle, se trouverait sans éditeur.

Le départ de Fayard s'effectuait suite à quelques “désaccords” entre l'éditrice et un administrateur du groupe Lagardère, nommé comme Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE Membre du Comité ad hoc. Et qui n'est autre que Nicolas Sarkozy.

Voici le communiqué diffusé par Antoine Gallimard, dans son intégralité.

Voilà 10 ans que le Groupe Madrigall rachetait les Éditions Flammarion.

Ce lundi 11 juillet 2022 est une date qui marquera l’histoire récente des Éditions Flammarion. Dans un contexte de concentration et de bouleversement du marché de l’édition, une nouvelle dynamique s’impose pour Flammarion. Dans cette perspective, je confie à Sophie de Closets la Présidence et la Direction Générale des Éditions Flammarion.

À compter de ce jour, Sophie de Closets conduit les organisations et l’ensemble des développements éditoriaux des Éditions Flammarion. C’est une chance pour le Groupe de s’appuyer sur l’expérience, les qualités et le talent de Sophie. Nous saurons, avec les équipes en place, poursuivre le développement de nos activités éditoriales et porter l’exigence de qualité de Flammarion.

« C’est avec une grande joie et une vive émotion que je prends aujourd’hui mes nouvelles fonctions. La confiance d’Antoine Gallimard m’oblige et je suis heureuse de rejoindre une maison et un groupe qui portent haut, depuis si longtemps, les valeurs de liberté, d’indépendance, de créativité, d’exigence indispensables à nos métiers. J’ai hâte de rencontrer les équipes de Flammarion dont je sais le talent, de me mettre au service du rayonnement de cette maison, de ses auteurs, de son histoire et son catalogue », Sophie de Closets.

Ce changement de gouvernance des Éditions Flammarion intervient dans la continuité des évolutions d’organisation, et de l’optimisation des outils de travail, initiés depuis près de quatre ans par Patrice Margotin, dont je salue l’engagement et la fidélité à nos maisons.

Patrice Margotin rejoint la holding du Groupe aux fonctions de Directeur Délégué aux développements. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions Madrigall, il assurera la transmission des dossiers Flammarion à Sophie de Closets.

