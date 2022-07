Des livres antisémites sur LesLibraires.fr, simple “place de marché” 

La question se pose : que viennent faire avec une telle surface d’exposition des auteurs comme Maurras, Bonnard, Bardèche, Mussolini ou Rebatet ? « Tous édités au premier degré », se navre le client de la librairie en ligne. Et, capture d’écran à l’appui, de nous démontrer qu’un certain relent assez nauséabond se dégage de la sélection effectuée.

À quelques jours des commémorations autour de la rafle du Vélodrome d’Hiver (16 et 17 juillet 1942), la démarche avait, au choix, quelque chose de malveillant ou de furieusement maladroit.

D’autant que la maison d’édition qui propose les titres n’a rien d’un perdreau de l’année : Kontre Kulture n’est autre que la structure éditoriale montée par Alain Soral. Le polémiste avait été condamné à 12.000 € d’amende le mois dernier pour injure raciale. Le procès avait été intenté par la professeure Farida Belghoul, suite aux déclarations des plus courtoises : « Ça va me permettre aussi de dire qu’on a eu des traîtres de tous poils... hein... mais beaucoup, je suis désolé de le déplorer, de Maghrébins, il y a quand même une propension à la trahison chez les Maghrébins, sans doute un passé de soumission coloniale. »

Un épisode supplémentaire qui complète la liste des condamnations – une vingtaine déjà, dont, en octobre 2021, pour contestation de crime contre l’humanité. En outre, lors du festival musical Hellfest, la maison Kontre Kulture était apparue sur le dos d’un bénévole : des messages antisémites flagrants, que commercialise la boutique en ligne. Beaucoup, beaucoup trop…

Des opinions diverses et variées

Dans un premier temps, la plateforme LesLibraires.fr joue l’apaisement avec une tentative de transparence — tout en se disculpant : « Ce dossier a été édité et partagé par une de nos librairies partenaires de notre réseau, la librairie des Deux cités à Nancy. Nous sommes un réseau de libraires indépendants ayant des opinions diverses et variées (indépendantes donc), nous ne pouvons pas être responsables de leur choix et convictions... »

Pas de quoi satisfaire notre lecteur. Les écrits d’Otto Weininger, qui servirent de référence à la propagande antisémite, dans un dossier qui n’a rien d’innocent ? De fait, la librairie elle-même n’a jamais caché une certaine sympathie pour les textes que publie Kontre Kulture. Présenté comme un lieu conservateur, le commerce a subi plusieurs agressions et dégradations : on l’aurait, à tort, classé dans la catégorie extrême droite. Et ce, alors qu’elle ne serait qu’un espace de contestation.

En avril dernier, rapporte L’Est républicain, une manifestation contre le fascisme avait abouti devant la librairie – une échappée de quelques militants, où des échanges tendus eurent lieu. Sauf qu’à considérer la sélection sans filtre ni explication des ouvrages de Kontre Kulture, promus sur LesLibraires.fr, on se rend compte qu’une orientation n’est pas à exclure. Manifestement, l’extrême gauche a une dent contre la librairie, laquelle effectue des choix éditoriaux qui laissent songeur.

Dossier supprimé

ActuaLitté s’est rapproché de Thomas Le Bras, président de la SAS Kamael et gérant de la librairie en ligne. Il nous rappelle tout d’abord que le site « est une place de marché » qui propose les stocks de quelque 300 librairies de neuf et une centaine d’ancien ou d’occasion. De même, la plateforme « publie le contenu (dossiers, conseils de libraires) partagé par les plus de 200 librairies ayant un site internet conçu par nos soins ».

La page du dossier, mise en ligne dès le 30 juin, aura donc été signalée à deux reprises : le lecteur n’aura obtenu qu’un message poli, mais sollicité par notre rédaction, LesLibraires.fr nous indique que le dossier « ne correspondant pas à notre ligne éditoriale, nous l’avons retiré de notre page “Dossiers”. Nous allons changer rapidement notre mode de publication, pour passer d’un mode automatique avec modération a posteriori, à un mode manuel avec validation par notre chargée de communication et d’animation. »

De quoi permettre à la librairie pointée du doigt de crier à bon compte à la censure.

Cependant, poursuit Thomas Le Bras : « Concernant la mise en vente des livres, notre politique consiste à proposer tous les livres édités s’ils ne sont bien sûr pas interdits de publication. » Et de se placer dans la continuité de l’esprit de la loi Lang : « Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l’unité. »

Mais se réfugier derrières des notions juridico-commerciales ne reflétera pas forcément la diversité des opinions revendiquées. Et pourquoi supprimer finalement ledit dossier quand notre média tente d'obtenir des précisions – alors qu'il se trouvait encore en ligne avant nos demandes ?

Le dirigeant conclut : « Sans préjuger du contenu, qu’il nous arrive d’estimer mauvais, ou portant des idées contraires aux nôtres, les livres sont en vente. Puisque vous nous alertez sur ce dossier spécifiquement, je constate que les éditions Kontre Kulture ont été condamnées à retirer de la vente un ouvrage, qui n’est pas en vente sur notre site internet. Nous suivons en cela les informations de retrait de la vente par les éditeurs, quelle que soit la raison de ce retrait. »

