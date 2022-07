Angoulême : déficit ou gros déficit pour le Festival de la BD ?

Un manque de public, peut-être, mais un cluster qui serait presque passé inaperçu lors de ce FIBD 2022, sans l’article de Libération. De nombreux auteurs ont attesté être revenus malades de l’événement et ils ne furent pas les seuls. « On a été le premier événement culturel important à pouvoir éviter les masques à l’intérieur et à l’extérieur et sans contrôle du pass vaccinal. On a toujours suivi les consignes gouvernementales et de la préfecture. On ne peut pas nous demander d’être plus royalistes que le roi », rétorquait Franck Bondoux, directeur délégué de la manifestation.

Y'a un trou...

La Charente libre aura mis le doigt sur une autre défaillance : un déficit de 685.000 €, notamment lié au report de deux mois sur la date habituelle (mars au lieu de janvier) ainsi que des 24 % de visitorat en moins. Là encore, les chiffres de fréquentation mis en relation avec le prix de la billeterie prêtent à rigoler : l'explication est bancale. La conclusion, elle, s'impose : moins de ressources et la société 9e Art + qui organise le FIBD et se retrouve dans une situation économique fragile. Au point que le Conseil d’Angoulême a décidé d’une subvention complémentaire de 104.314 €.

Une décision adoptée à la majorité, mais que l’opposition conteste : « Quelle autre société vient demander à une collectivité de combler un déficit de 685.000 € ? Pourquoi accepter encore de suppléer une société privée ? Nous voulons comprendre où se situent le déficit et les raisons. En mars, le festival est parti sur une même voilure, malgré le report… » s’interroge Raphaël Manzanas.

La confusion des genres et des entitées est devenue telle que 9e Art + s'avère indissociable de la manifestation – au point qu’en prenant la défense économique de l’entreprise, c’est en réalité le FIBD que l’on préserverait, rétorque Gérard Desaphy, conseiller municipal. Et changer de partenaire ?

Cette même analyse qui aura conduit les élus du GrandAngoulême à envisager une autre aide : 129.537 € sous la forme de subvention, toujours. Pour le maire de la ville, Xavier Bonnefont, ce bilan financier est, hélas, sans surprise : « On avait très tôt en notre possession une projection d’un tel déficit, ce n’est pas une surprise », indique celui qui préside également GrandAngoulême.

Tout est relativisable

Selon les données officielles, 9e Art + bénéficie de soutiens publics compris entre 1,6 et 2,2 millions € suivant les années. Des financements qui avaient conduit, à ce titre, la Chambre régionale des comptes à dénoncer un montage financier en « circuit fermé » et l’opacité de fonctionnement entre 9e Art + et Partnership Consulting – toutes deux dirigées par Franck Bondoux. Le tout sur fond de « pratiques douteuses et onéreuses ».

D’ailleurs, et sans trop de surprises, le directeur délégué conteste les chiffres que le conseil municipal a pu divulguer. Auprès de France 3, il souligne : « Le chiffre n’est absolument pas de 680.000, contrairement à ce que j’ai pu entendre. On est à un déficit qui est à 465.000 euros. » Et d’ajouter que les manques ont été comblés « par une subvention exceptionnelle de l’État et par un apport des collectivités ».

Juste assez pour agacer un peu plus encore l’opposition : Raphaël Manzanas estime que « venir abonder ce système-là, c’est vraiment problématique en termes de transparence des deniers publics et de démocratie ». D'autant que l'on ne comprend plus si bien : est-ce un déficit de 465 k€ qui devait être renfloué avec 235.000 € de subventions soudainement adoptées ou celui de 685 k€ ?

Avec 4,5 millions € de financement, et près de 50 % issus de l’argent public, le FIBD revendiquait, avant la pandémie Covid, 200.000 visiteurs sur une période de quatre jours.

crédits photo : ville d'Angoulême - ActuaLitté, CC BY SA 2.0