1000 lettres inédites échangées entre Freud et Marie Bonaparte

En 1925, Marie Bonaparte rencontre Freud : c’est « le plus grand événement » de sa vie. Descendante de la famille de Napoléon 1er, elle est l'arrière-petite-fille de son deuxième frère Lucien. Elle épousa le prince Georges de Grèce : femme de lettres, mécènes, elle comptera parmi les plus enthousiastes disciples de Freud.

Durant 14 années, ils s’échangeront plus de 1000 lettres. Inédite à ce jour, cette correspondance, vivante et foisonnante, est conservée à la bibliothèque du Congrès de Washington,

Elle apporte des informations cruciales sur l’introduction de la psychanalyse en France, de même qu'en Grèce, initiée par Marie Bonaparte, ainsi que sur les rapports qu’entretient Freud avec son analysée. Très vite, leur relation évolue, et l’élève devient confidente, le maître un ami. Au-delà de son rôle essentiel dans l’histoire de la psychanalyse, cette correspondance offre un regard inédit sur la vie de Freud dans son époque.

Marie Bonaparte Sigmund Freud La correspondance inédite 1925-1939, contient également un cahier d’illustrations.

Rémy Amouroux est professeur associé en histoire de la psychologie et psychologie clinique à l’Institut de Psychologie de l’Université de Lausanne, docteur en histoire de la Psychologie à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Il a écrit et édité de nombreux articles et ouvrages sur la psychologie et plus particulièrement sur Marie Bonaparte.

crédits photo : Dr. Sigmund Freud, with Marie Bonaparte and U.S. Ambassador William C. Bullitt, arriving in Paris enroute to England] Library of Congress