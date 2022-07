Ana Servo et Léon de Griffes lauréats du Prix de la Nouvelle érotique 2022

Le 18 décembre 2021, à minuit tapante, nos 287 inscrits ont pris connaissance du thème (« avis de pas sage ») et du mot final (bâton). Huit heures plus tard, ils étaient 209 à nous envoyer le fruit de leurs cogitations. Au printemps 2022, un impitoyable comité de sélection a désigné les 25 meilleurs textes de cette septième cuvée.

Enfin, le 1er juillet dernier, le jury présidé par Jean-Pierre Chambon et composé de Nicolas Rey, Julia Palombe, Marion Mazauric, Pierre Jaccaud, Jacques-Olivier Liby, Christophe Siébert et la lauréate 2021 Perle Vallens s’est réuni pour élire non pas un, mais deux textes en 2022.

Car en effet, après quatre tours de scrutins, deux nouvelles sont restées au coude-à-coude dans une égalité parfaite. Ce qui est d’autant plus réjouissant que Pendant que les champs brûlent d’Ana Servo et Messagerie nocturne de Léon de Griffes représentent chacun une tendance forte du PNE et se complètent à merveille dans leur manière de concevoir la narration, la langue, la voix et même l’érotisme. Et tous deux sont aussi géniaux, libres, aboutis et vivants l’un que l’autre.

Leurs deux auteurs se partageront la somme de 3000 € et gagnent aussi chacun une résidence de trois semaines à la Laune, à Vauvert (Gard).

Ana Servo, marseillaise, était jusqu’alors inconnue de nos services, mais pas novice en matière de création tous azimuts, puisqu’on la retrouve dans le fanzine Ventoline, dans la compagnie théâtrale La Fêlure, qu’elle a participé à la rédaction d’À l’arrache, ouvrage consacré à la scène do-it-yourself lyonnaise et qu’elle fait partie du groupe de musique La Chasse – entre autres faits d’armes.

Léon de Griffes, toulousain (et c’est donc une double victoire sudiste), est l’auteur de cinq romans et participe au PNE pratiquement depuis la création du prix. Sa victoire aujourd’hui vient couronner une certaine constance dans le talent, puisque deux de ses nouvelles précédentes figurent dans nos recueils annuels en 2017 et 2018.

