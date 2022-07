Cibles des homophobes hongrois, des contes inclusifs publiés en France

Dans ces contes, Blanche-Neige a la peau dorée et se nomme Brune-Feuille, Margaret est une tueuse de géants qui ne souhaite pas se marier, quand, au contraire, un prince prend pour époux un autre prince. Dix-sept contes modernes, écrits par des auteurs et des autrices hongrois contemporaines, s'inspirent des contes traditionnels et des épisodes de la mythologie grecque ou du folklore celte pour proposer autant d'odes à la différence et à la diversité.

Paru en 2020 en Hongrie sous le titre original Meseország mindenkié (Le pays des merveilles est ouvert à tous), ce recueil a été conçu par l'association Labrisz, qui milite pour les droits des personnes LGBT. Très rapidement, le livre avait attiré l'attention... des homophobes, pour de bien mauvaises raisons.

La classe politique s'en était bientôt mêlée, avec une intervention rapide de l'extrême droite nationale : la députée Dóra Dúró, du groupe très conservateur Jobbik, en a déchiré un exemplaire au cours d'une conférence de presse. Le chef du cabinet du Premier ministre Viktor Orbán, lui-même à l'origine de lois homophobes, s'était bientôt joint à la foule des détracteurs, qualifiant le livre de « propagande homosexuelle ».

Le gouvernement avait ensuite ordonné, quelques mois plus tard, l'apposition d'un avertissement sur la couverture du livre : « Ce livre est vendu comme un conte de fées, et désigné comme tel sur sa couverture, mais cela dissimule le fait qu'il décrit des comportements non conformes aux rôles traditionnellement associés aux genres », indiquait l'ordre des autorités.

Heureusement, l'association et son recueil ont aussi été soutenus, jusqu'à faire de ce dernier un franc succès en Hongrie.

Trois traductrices

L’association Labrisz a sollicité neuf artistes de renom (la romancière et traductrice Orsolya Ruff ou la poétesse Krisztina Rita Molnár), mais également huit jeunes plumes via un concours d’écriture. Les illustrations du recueil sont signées par Lilla Bölecz, « beaucoup publiée en Hongrie, et qui a à cœur, dans son travail très référentiel, de créer des passerelles entre tradition et modernité », indique l'éditeur Talents Hauts.

Pour la traduction française, la maison a fait appel à Chantal Philippe, qui a notamment traduit des ouvrages de Magda Szabó pour les éditions Viviane Hamy, Joëlle Dufeuilly, traductrice de László Krasznahorkai et Eva Janikovszky, et la poète Cécile A. Holdban.

Le recueil, publié sous le titre Brune-Feuille, Le prince se marie et autres contes inclusifs, sera disponible en librairie le 20 octobre 2022.

Photographie : la couverture française du recueil, et une illustration du conte Le prince se marie (Talents hauts)