Réfugiés italiens : des auteurs mobilisés contre un “acharnement

Amazon s’inquiète, et s’inquiète sérieusement. Non que les procès et autres plaintes préoccupent l’entreprise. Pas plus qu’elle ne s’affole de ces actionnaires mécontents de voir la firme traînée devant les tribunaux. Quant à sa réputation, entachée chaque fois un peu plus, les dirigeants relativisent. Sauf que la somme de ces éléments pourrait poser un léger souci collatéral… dans le recrutement des employés.