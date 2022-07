Marvel présente Web-Weaver, premier Spider-Man gay

Quelques jours après la fin du mois des fiertés, aux États-Unis, l'éditeur Marvel a dévoilé le synopsis de l'épisode 5, et final, de sa série Edge of Spider-Verse. Cette dernière devait d'ailleurs clore le Spider-Verse, terme désignant les dimensions parallèles où évoluent quantité de Spider-Men — et Women, par ailleurs — différents.

Ce Spider-Verse renferme par exemple un Spider-Man britannique (Spider-UK), un Spider-cochon (Spider-Ham), une Spider-Gwen, un Spider-Man Cyborg, un Spider-Man de l'an 2099... Le Spider-Verse permettait d'ailleurs de les faire se rencontrer, se croiser, combattre ensemble... Le film Spider-Man: Into the Spider-Verse, en 2018, s'appuyait d'ailleurs sur ce concept.

Dans le cadre de la série Edge of Spider-Verse, d'autres occurrences apparaissaient, dont un Spider-Rex, tout de même. Dans le numéro 5, un nouveau Spider-Man sera présenté, nommé Web-Weaver. Dessiné par Kris Anka, qui travaille d'ailleurs sur la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse, il a été coimaginé avec le scénariste Steve Foxe.

« Ce que j'ai réalisé d'emblée en concevant Web-Weaver, c'est qu'il ne pouvait pas, et de ne devait pas représenter TOUS les gays », a précisé Anka sur le réseau social Twitter. Pour le costume, il a indiqué s'être inspiré des vêtements créés par Alexander McQueen et Thierry Mugler.

Pour l'instant, l'identité de ce Spider-Man reste mystérieuse, mais certains aspects de cette représentation LGBT n'ont pas manqué de soulever quelques sourcils.

Dans la vie civile, Web-Weaver est en effet designer de vêtements, son costume de Spider-Man comporte un long col et des manches ouvertes, ainsi qu'une forme des yeux évoquant l'usage d'eye-liner. La pose du personnage, sur la couverture du comic, a aussi suscité des critiques, les lecteurs estimant qu'elle relayait des stéréotypes sur l'homosexualité.

D'autres, au contraire, se félicitent d'un Spider-Man homosexuel, revendiquant sa liberté sexuelle, à sa manière.