La Treizième heure : récit d'une société avant guardiste et doctrinaire 

#RentreeLitteraire22 - On y récite Nerval ou Rimbaud. Lenny rassemble ses ouailles autour de messes poétiques et d’ateliers de déparasitage psychique. La Treizième Heure, c’est aussi l’heure de la révélation, du déclenchement merveilleux, le moment où le monde basculera dans un état apaisé, le triomphe des pauvres, des dominés, des humiliés.

Les membres de la communauté l’espèrent d’autant plus qu’ils sont fragiles, angoissés devant les menaces qui pèsent sur la planète : épidémies, guerres, réchauffement climatique... Leader incontesté des « treiziémistes », Lenny élève seul sa fille Farah. Hind, son grand amour, l’ayant abandonné à la naissance du bébé.

Le roman se divise en trois parties, racontées par chacun des membres de cette famille à la fois déglinguée et très contemporaine. Farah, née intersexuée, est d’abord inconditionnelle de son père, acquise à sa cause délirante, mais devient plus critique en grandissant : son père lui a menti sur sa filiation. En menant l’enquête, elle comprend qu’elle n’avait pas une mère mais deux ! Hind et Sophie.

Comment est-ce possible ? Lenny prend la parole ensuite. Il raconte deux coups de foudre successifs : la poésie d’abord, Hind ensuite. Mais on s’aperçoit que les deux ne font qu’une : Hind est une chimère, une illumination, une fée baudelairienne. Lenny fondera l’Église de laTreizième Heure après le départ de son amour.La troisième partie est donc celle de Hind.

Femme trans d’origine algérienne, elle avoue l’histoire violente de son parcours pour gagner sa liberté sexuelle et individuelle. Elle a aimé Lenny et voulu un enfant de lui, mais quittera Lenny et Farah pour vivre une passion amoureuse vouée à l’échec.

La Treizième Heure est un roman millénariste ultra contemporain, inspiré par les bouleversements d’identité et de genre, et traversé par nos angoisses de fin du monde comme par notre espoir d’un ordre social plus juste.

Les Éditions P.O.L vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman d'Emmanuelle Bayamack-Tam :

Emmanuelle Bayamack-Tam est née en 1966 à Marseille.Toute son œuvre est publiée aux Éditions P.O.L. Si tout n’a pas péri avec mon innocence a reçu le prix Vialatte et le prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs en 2013. Arcadie (2018) a reçu le Prix du Livre inter 2019.Elle publie aussi sous le nom de Rebecca Lighieri. Elle a reçu le Prix Littéraire de la ville d’Arcachon en 2017, et le prix Folio des Libraires 2018 pour Les Garçons de l’été. Dernier livre paru : Il est des hommes qui se perdront toujours (2020).

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles