Devenir libraire, c'est faire le choix du militantisme

La 16e édition de l’Alta Formazione in Gestione della Libreria comptait un invité de choix, ce 5 juillet. Invité à la cérémonie finale, l’écrivain italien a déroulé une ode à la librairie. « Le libraire doit être crédible, parce que, d’une certaine manière, il relie le lecteur et l’écrivain », souligne-t-il. Et de réaffirmer la force et la présence indispensables de ce métier — qui en cette journée allait consacrer la formation de plusieurs futurs libraires.

D’autant, insiste-t-il, que la lecture « reste un geste actif, qui perdure dans l’esprit et ne se consume pas comme d’autres produits que nous pouvons acheter ». On ignore si une allusion aux stupéfiants s’était glissée ici, mais l’idée se perçoit bien. Son discours, dévoile Saviano, fut inspiré d’un ouvrage oublié de Giovanni Papini, écrivain italien mort en 1956 – et dont les rapports controversés avec le fascisme n’occultent pas l’œuvre.

Le livre, généreux et constant

Dans cet ouvrage, Le disgrazie del libro in Italia, publié en 1953, il insistait sur le rôle fondamental de la lecture et du travail du libraire. Avec cette phrase qui, dans le Bel Paese, demeure célèbre : « La tragédie du livre en Italie [se résume par] une antithèse mélancolique : ceux qui ont beaucoup d’argent achètent peu de livres. Ceux qui achèteraient volontiers de très nombreux ouvrages n’ont pas assez de moyens pour ce faire. »

Il proposait alors de jouer au Robin des Bois des librairies, prenant l’argent des riches pour le reverser aux lecteurs désargentés — voire de s’emparer d’une partie des revenus de l’État pour en acheter à ceux qui en ont le plus besoin.

Plus encore, quand Saviano place son intervention sous les auspices de Papini, il reprend à son compte une véritable déclaration d’amour. « Qui touche un livre, touche une âme. Quiconque aime un livre a un ami sûr, silencieux, extrêmement modeste, qui peut être invoqué ou renvoyé à l’envie. Les livres nous révèlent ce que nous n’avons pas pu découvrir, nous rappellent ce que nous avons oublié. Ils nous remontent le moral aux heures tristes, nous amusent dans les heures d’ennui, nous subliment dans les moments de joie. »

Et Papini de poursuivre : « Il existe un livre qui convienne à chaque être… si vous le quittez, il attend votre retour, des années durant, renfermant son trésor silencieux en ses pages. Rien n’est plus généreux ni constant qu’un véritable livre. »

La part du lion...

En marge de l’intervention, saluée, de Roberto Saviano, le président de l’Association des libraires italiens, Paolo Ambrosini, a invité le monde politique à prendre position. « Les choix d’aujourd’hui sont significatifs. Nous devons nous concentrer sur ces initiatives qui font vivre la culture, comme une expérience et non en tant que seuls faits de consommation. »

Et de conclure auprès de l'agence Ansa que la plus grande difficulté des librairies indépendantes réside dans les marges commerciales, plus réduites que jamais — notamment sur les ventes d’ouvrages scolaires. « Les éditeurs se taillent la part du lion et ne nous laissent que les miettes. »

