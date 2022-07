Dédier un jardin à Fruttero et Lucentini, “maîtres de l’ironie et du style

Fruttero et Lucentini ont signé des collaborations journalistiques, des traductions et des romans, notamment des romans policiers, qui ont connu un certain succès. Ils appartenaient à la strate intellectuelle de la société italienne des années 1960-2000 et collaboraient aussi avec le monde de l’édition, en particulier avec Mondadori.

Dix ans après la mort de Carlo Fruttero, 20 ans après celle de Franco Lucentini et 50 ans après la publication de leur plus grand succès, le thriller La donna della domenica, « les amis de Tuttolibri » (le supplément littéraire de La Stampa), « dont F & L étaient des figures importantes, lancent un appel pour que Turin, “leur” Turin, ne les oublie pas et donne le nom des deux magnifiques écrivains, maîtres de l’ironie et du style, à une rue, un jardin ou, mieux encore, une bibliothèque… ».

Des “maîtres de l’ironie et du style”

360 auteurs, éditeurs, intellectuels et artistes ont déjà rejoint l’appel. De plus, les lecteurs peuvent soutenir l’initiative avec une signature sur le site web de La Stampa, ou en se rendant personnellement au Circolo dei Lettori de Turin et de Novara.

Voici les mots de la ville de Turin, qui se déclare favorable à la proposition : « Nous accueillons l’idée avec faveur et enthousiasme », déclarent le maire de Turin Stefano Lo Russo et la conseillère municipale chargée de la culture Rosanna Purchia : « (…) le projet avance et nous avons l’intention d'entretenir le souvenir de Fruttero et Lucentini, interprètes d’un Turin cultivé et ironique, par une dédicace dans un lieu approprié de la ville. »

crédits photo : Place Vittorio à Turin, SplitShire CC0