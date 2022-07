Pass Culture : le cinéma et les séries, prescripteurs de lecture

Nous le savions déjà depuis avril dernier : le Pass Culture favorise la découverte de nouveaux libraires. De nombreux jeunes ont pu, grâce au dispositif, entrer dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas.

Une nouvelle étude, intitulée « Le livre sur le Pass Culture : Tour d’horizon des pratiques des jeunes » confirme la tendance, ainsi que de nombreux autres points déjà évoqués auparavant, comme la place du manga au sein des réservations. Ainsi, 48 % des utilisateurs qui ont réservé un livre avec le Pass Culture ont déclaré avoir découvert un lieu d’achat ou d’emprunt de livres en allant retirer leur réservation. En outre, 30 % d’entre eux ont déclaré s’être rendus pour la première fois dans une librairie indépendante qu’ils ne fréquentaient pas.

Cela crée même une forme de fidélisation : 59 % des usagers ont spécifié vouloir y retourner, avec ou sans Pass Culture. Les grandes surfaces (51 % des réservations) et les librairies indépendantes (49 % des réservations) ont d'ailleurs chacune leur public. Les jeunes privilégient les librairies pour la découverte, s'ils n'ont pas de livre précis à acheter. « Le personnel, la beauté de la librairie, le fait qu’ils nous aident et nous donnent envie de découvrir plus de livres de tout type », explique une utilisatrice parisienne.

À l'inverse, les grandes surfaces sont privilégiées pour un choix spécifique et déterminé, plus facilement trouvable qu'en librairie indépendante. « Il y a énormément de choix, donc plus de chances de trouver tous les livres que je veux au même endroit : c’est un gain de temps et c’est pratique », argumente une lycéenne.

Pour cette nouvelle étude, l'équipe du Pass Culture a recueilli des données de navigation des utilisateurs, et des données issues d'une étude qualitative menée auprès de 850 bénéficiaires du Pass Culture. Fin mai, plus de 2 millions de jeunes étaient inscrits sur l'application.

L'on apprend, encore une fois, que le livre est la catégorie la plus réservée sur le Pass : depuis mai 2021, plus de 7 millions d'ouvrages ont été achetés sur l’application, ce qui représente 81 millions € redistribués au secteur du livre entre mai 2021 et avril 2022.

Le manga, tremplin vers de nouveaux genres littéraires

Parmi ces livres, le manga est le genre littéraire préféré des jeunes : il représente 54 % des réservations effectuées, contre 12 % pour les romans et 5 % pour la bande dessinée. Mais c'est aussi une véritable locomotive. Bien qu'il soit en large tête des achats, l'équipe du Pass Culture remarque une diversification progressive ; c'est-à-dire que les jeunes essaient de nouvelles lectures. Près d’un jeune sur deux (43 %) ayant réservé un livre sur le Pass Culture a réservé un genre littéraire qu’il ne connaissait pas.

De plus, les achats de manga diminuent : ils représentaient 75 % des achats de livres en mai 2021, et n'en représentent plus que 54 % en mai 2022. Les lecteurs se tournent ainsi vers d'autres styles littéraires, comme le développement personnel (33 % des réservations) ou la philosophie (22 %). « Le Pass Culture est un soulagement pour nous en termes d’expérience : nous avons pu voir que les jeunes peuvent encore lire pour le plaisir, et pas seulement par obligation dans le cadre scolaire. Les jeunes ont envie de lire, ils ont simplement besoin qu’on leur en donne les moyens », explique la Librairie de Paris, à Saint-Étienne.

Enfin, l'étude nous apprend que le cinéma et les séries sont de véritables prescripteurs de lectures. Il existe un lien réel entre les séries et films du moment, et la vente de livres sur le Pass. Nos étoiles contraires de John Green (trad. Catherine Gibert), adapté en film par Josh Boone, Jujutsu Kaisen de Gege Akutami (trad. Fédoua Lamodière), adapté en anime, ou encore Le jeu de la dame de Walter Tevis (trad. Jacques Mailhos), adapté en série Netflix par Scott Frank et Allan Scott, ont ainsi profité de cette prescription, et cela s'est ressenti sur les réservations.

Ainsi, les pratiques culturelles se renforcent mutuellement ; de quoi améliorer l'attractivité du Pass Culture, qui fête six mois de généralisation à tous les jeunes et toutes les régions.

L'étude est disponible dans son intégralité, ci-dessous.

