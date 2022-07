La Fill renouvelle son conseil d'administration

Programme éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, Lire et faire lire est né à la suite du regroupement de deux associations impliquées dans la vie sociale et civile. Le programme, qui a vu passer plusieurs générations d'enfants, cherche aujourd'hui à recruter de nouvelles structures, afin de continuer à stimuler le goût de la lecture et de favoriser l'approche de la littérature.