Des idées pour repenser ses étagères de livres

Le temps des vacances arrive à grands pas, et avec, la possibilité d’accorder un peu d’attention à l’organisation de son intérieur. Cette volonté de réorganisation que vous aviez depuis des mois, vous allez enfin pouvoir vous y consacrer, après de longues réflexions. Comment mieux agencer votre espace lecture ? Comment mettre en avant vos beaux ouvrages ? Comment allier esthétique et praticité ? Autant de questions que vous vous posez et auxquelles il va falloir trouver des réponses pertinentes.

Il vous est possible de partir sur des modules de bibliothèque classiques, que vous allez pouvoir poser à même le sol où bon vous semble. Certains peuvent servir à la fois de bibliothèque et de cloison pour aménager un espace intime ou redessiner un salon peut-être trop largement ouverti, ainsi que la chambre ou encore le bureau. On peut alors associer à ces modules un fauteuil où s’installer confortablement dans son coin lecture à l’abri des regards pour s’adonner tranquillement à l'art de bouquiner.

On peut choisir aussi d’utiliser de simples meubles de rangement pour enrichir le coin canapé, en mettant des livres à portée de main. Ces bibliothèques scandinaves sont moins envahissantes et conviennent tout particulièrement aux petits espaces. Elles présentent un espace de stockage important, tout en minimisant l’emprise au sol. A vous d’y ranger livres et DVD ou CD, selon vos besoins. On peut aussi enrichir ces colonnes d’une plante verte au sommet avec, dans l’idéal, des petites pousses qui retombent autour.

La modularité doit être le principe même de votre organisation, en choisissant des modèles qui vous permettent, au besoin, de reconfigurer l’organisation de l’espace aussi régulièrement que vous le souhaitez pour éviter tout effet de lassitude. Ainsi, ce sont vos étagères qui s’adaptent à votre espace et non l’inverse. Tout est pensé pour servir au mieux le rangement, tout en conservant un espace très dégagé.

Vous pouvez choisir de moduler la hauteur, la largeur et la profondeur de vos espaces de rangement afin de coller au plus près de vos besoins. Si votre habitation est quelque peu atypique dans son agencement, il est alors possible de partir sur une organisation qui le soit aussi. Ainsi, une forme d’harmonie s’offre à la vue du visiteur.

Mais vous pouvez aussi faire le choix inverse, et dans un espace très rectangulaire, on voit préférer de modules organisés de façon asymétrique pour briser les attendus et proposer quelque chose de résolument contemporain. On va positionner une colonne haute à côté d’une autre plus réduite, en jouant sur des formats différents. Cette forme de désorganisation organisée, tout en proposant des espaces de rangement très étudiés, peut être du meilleur effet.

Pour ne pas lasser le regard, n’hésitez pas à mêler sur vos étagères livres et souvenirs de vacances, photos, bougies et autres sabliers décoratifs. Le regard doit être à la fois attiré par l’harmonie des collections et par la singularité des objets qui viennent aussi mettre en valeur les livres.

C’est l’occasion de faire ressortir votre personnalité, votre histoire, au fil des livres et des petits bibelots qui s’entremêlent. Il n’y a aucune limite en la matière et vos livres en diront autant sur vous que les petits objets qui agrémenteront l’espace. Au somment, on peut poser des luminaires, des petits tableaux ou bien des vases, ou encore des plantes joliment habillées par un cache-pot.

Les possibilités sont infinies, et l’on peut régulièrement, à la manière d’une libraire, mettre en avant des livres, en exposant la couverture, pour donner envie au visiteur de s’en saisir. Si votre bibliothèque se trouve dans votre salon, c’est effectivement l’occasion de donner le souhait à vos invités de partager vos lectures.

Les livres doivent circuler, et chaque bibliothèque design est là pour assurer le rangement mais, surtout, pour permettre la circulation. Le cadre est immobile, mais il doit chercher à faciliter la mobilité. Le livre est objet décoratif jusqu’à ce qu’une main inspirée s’en saisisse pour goûter aux joies de la lecture.

