Augustin Trapenard arrête Boomerang pour La Grande Librairie

Certes, le cas diffère : François Busnel arrête son émission sur France 5, mais Rosebud, sa société de production, fera perdurer le rendez-vous hebdomadaire. Reste qu’après 14 années de présence, le recrutement s’avérera complexe, tant LGL, de son petit nom et Busnel était devenu indissociable.

Et du côté de Radio France ?

Et quelques jours après, Augustin Trapenard arrête donc Boomerang — émission plus largement culturelle, où le livre n’occupait pas nécessairement une place prépondérante. Pour autant, indique Le Parisien, le créneau ne disparaîtra pas avec lui : Rebecca Manzoni prendra la suite d’une interview quotidienne, avec artistes et personnalités culturelles, dès septembre, à partir de 9 h 30.

Ici, ailleurs, partout ?

En décembre 2020, le journaliste avait déjà mis un terme à sa collaboration avec Canal + : les deux rendez-vous, Le Cercle et 21 CM prenaient fin, Augustin Trapenard évoquant, pudiquement, d’autres envies. Il démarrait alors un autre rendez-vous, Plumard, sur la plateforme BrutX

Pourtant, arrêter Boomerang ne signifie pas quitter France Inter : des pistes de collaboration sont sur la table, assure la direction et de nouveaux projets verront le jour. Une nouvelle présence, hébdomaire qui laisserait le temps… pour reprendre La Grande Librairie ?

« Il est dans la short list, François Busnel et lui se connaissent, s’apprécient, ils sont aussi tous les deux très généreux et brillants. Ils se sont déjà rencontrés pour parler de ce projet, mais Augustin est très indépendant et François restera aux commandes alors cela peut être compliqué », indique-t-on au Parisien.

Et François Busnel lui-même d’assurer : « La personne qui me succédera sera, comme je l’ai été, dans l’empathie, la gourmandise, la passion et la transmission. » Après tout, les deux hommes furent les seuls journalistes français à pouvoir interviewer Barack Obama : voilà qui rapproche, non ? François Busnel avait par ailleurs animé Le Grand Entretien, sur France Inter, entre 2010 et 2013 (créneau de 17 à 18 h en hebdomadaire), remplacé par Frédéric Mitterrand, assez brièvement. Quant à Augustin Trapenard, il avait débuté en septembre 2014 pour la matinale…

La suite au prochain épisode…

Voilà qui n’a pas empêché l’animateur de témoigner d’une affection toute particulière pour ces années passées. Amateur de tatouages, il en a mis un nouveau en scène, inscrivant le nom de l’émission (dont il était producteur) sur son avant-bras, en format aller-retour…

crédits photo : France Inter / Boomerang