530 000 tonnes d'équivalent CO2 pour Hachette au niveau mondial

Pour la première fois, à l'occasion de ce rapport RSE 2021, le groupe Lagardère a réalisé le bilan carbone de la filiale Hachette au niveau mondial : il s'élève à 530.000 tonnes d'équivalent CO2 — rappelons qu'une tonne d'équivalent CO2 correspond approximativement, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), à 5000 km en voiture.

Le groupe Hachette indique que ce bilan international « servira de base pour fixer une trajectoire ambitieuse à [l']horizon 2030, qui sera définie en 2022 en suivant l’initiative SBT [Science Based Targets, objectifs de réduction des émissions carbone définis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, NdR] ». La formation des salariés et collaborateurs sur ces sujets se poursuit également.

En attendant, 98 % des papiers utilisés par les éditeurs du groupe qui sont recyclés ou certifiés. Les certifications proviennent des grands labels FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), indique le document. Pour l'horizon 2030, le groupe souhaite réduire de 25 % sa consommation de plastique, par la suppression des usages non essentiels, et en privilégiant par ailleurs l'écoconception ou le choix de plastiques avec des filières circulaires établies.

Il indique aussi poursuivre ses efforts pour l'ajustement de la production au plus près des besoins, afin d'éviter le pilon. Toutefois, pour ce dernier, 100 % des livres sont recyclés, garantit le groupe Hachette.

Engagements sociaux et sociétaux

Hachette met en avant un index de l’égalité professionnelle de 96/100. Rappelons que cet outil de mesure du niveau d’égalité entre les hommes et les femmes, obligatoire pour certaines entreprises, prend en compte l'écart de rémunération femmes/hommes, l'écart de taux d'augmentations individuelles, le nombre de salariées augmentées à la suite de leur congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations ou encore l'écart de taux de promotions.

1000 salariés ont par ailleurs été sensibilisés au sexisme et au harcèlement sexuel par une campagne organisée avec l'application web #Meandyoutoo.

Sur le plan du handicap, Hachette annonce la création d'un réseau de référents handicap de proximité, soit 7 interlocuteurs des ressources humaines formés spécifiquement sur les questions du handicap. « Tout salarié peut désormais saisir le référent de son périmètre s’il souhaite instruire un dossier de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, trouver un dispositif ou une aide financière, mettre en place un aménagement de poste, ou encore identifier des actions de formation. »

Des formations au « management inclusif » ont aussi été mises en œuvre et, dans les 3 années à venir, le groupe Hachette compte former 100 % de ses managers.

En matière de diversification des profils, pour les recrutements, Hachette indique l'enjeu prendra une place croissante au sein de sa stratégie RSE.

Côté sociétal, Hachette rappelle la création, en 2022, de la Fondation Hachette pour la lecture, sous l’égide de la Fondation de France, qui « a vocation à soutenir et financer des projets portés par des organismes à but non lucratif, en lien avec la promotion de la lecture, de l’écriture et, plus généralement, de la langue française auprès de tous les publics ».

En matière d'accessibilité, Hachette indique qu'en France, 100 % des nouveautés ebook grand public d'ouvrages de texte étaient proposées au format accessible EPUB 3 en 2021. « Ce taux est de 89 % au niveau mondial, et l'objectif du groupe est de poursuivre ses efforts pour se rapprocher des 100 % en 2022. »

Le rapport RSE est intégralement consultable ci-dessous.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0