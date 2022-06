Littérature vivante : le festival Extra! de retour 

Conversations et performances, rentrées et sorties littéraires, émissions de radio, livres vivants et lectures en visio, formes musicales et textuelles prennent à nouveau place au Forum -1, dans le « salon littéraire » créé par le duo d’artistes Deborah Bowmann.

Autour, dans les salles latérales d’exposition du Forum -1, le festival Extra ! propose de découvrir une variété de gestes d’écritures à la fois textuelles et visuelles, littéraires et plastiques. L'on redécouvrira ainsi le street-art littéraire de La Dactylo, mais aussi les peintures-textuelles de l’artiste Adrien Van Melle, et la bibliothèque transféministe de Paul B. Preciado sous forme de tatouages.

Une exposition collective, « Batailles typographiques », rendra compte du travail de Bye Bye Binary, l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT) et Pierre di Sciullo, sur l'écriture inclusive et les réformes typographiques.

Recherches pour les glyphes genderfluid de la Josafronde, fonte metapost créée par Morgane Le Ferec et Marouchka Payen (membres de la collective Bye Bye Binary), 2020

La soirée d’ouverture du festival, conçue en association avec la Bpi et la librairie du Centre Pompidou, sera consacrée à la rentrée littéraire, rendez-vous incontournable de l’automne. Yannick Haenel, Olivia Rosenthal, Aurélie Djian et Alain Mabanckou seront notamment présents le jeudi 8 septembre.

Enfin, création sonore, radio, performances, speed-datings littéraires et expositions complètent la programmation de cette 6e édition. L'affiche, elle, est signée Thomas Lélu, qui a proposé à l’écrivain Simon Johannin, invité du festival, de poser en voyageur du temps. Il tient dans ses mains un panneau d’autostoppeur faisant référence à l’un des livres les plus terribles de la littérature d’anticipation, 1984 de George Orwell.

Le festival Extra! aura lieu du 8 au 18 septembre 2022. L'accès est libre et gratuit à l’ensemble des manifestations du festival.

Plus d'informations à venir à cette adresse.

Crédits : Thomas Lélu / Pompidou