Les Sept Ours nains d'Émile Bravo bientôt sur Netflix

Commencées en 2004 aux éditions Seuil Jeunesse avec Boucle d'or et les sept ours nains, les aventures des Sept Ours nains se sont poursuivies avec La faim des sept ours nains (2005), puis, notamment, La belle aux ours nains (2009) et Mais qui veut la peau des ours nains (2012).

Le résumé de l'éditeur pour Boucle d'or et les sept ours nains :

Qui va bien vouloir débarrasser les sept ours nains d'une géante endormie dans leurs lits ? Un joueur de flûte et sa bande de rats, un vaillant chevalier ou un cochon bâtisseur ? Dans cet épique méli-mélo nos sept camarades vont en perdre leur latin... il ne manquerait plus qu'une bande de tueurs d'ogres...

La plateforme Netflix a acquis les droits de diffusion d'une série animée tirée des albums, produite par Folivari, avec une animation 3D réalisée par Cube.

La série sera supervisée par Robert Vargas, déjà à l'oeuvre sur une série Les Schtroumpfs (2021-2022), mais aussi sur Spidey et ses amis extraordinaires (2021).

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a été annoncée par Netflix.