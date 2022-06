Cet été, RFI invite au tour du monde littéraire

Cet été, RFI propose un tour du monde littéraire et fait (re)découvrir 12 émissions de son magazine « Littérature sans frontières ». Congo-Brazzaville, Sénégal, en passant par l’Islande ou encore le Brésil : Catherine Fruchon-Toussaint permettra, grâce à ces rediffusions, de voyager tout en restant chez soi.

Au programme :

Vendredi 15 juillet : Au Congo-Brazzaville avec Fann Attiki, auteur de Cave 72 (Editions JC Lattès, 2021) et lauréat du prix Voix d'Afriques RFI en 2021



Samedi 16 juillet : En Afrique du Sud avec Sindiwe Magona, auteure de Mère à mère (Editions Mémoire d'encrier, 2020), trad. Sarah Davies Cordova



Vendredi 22 juillet : Au Sénégal avec David Diop, auteur de La Porte du voyage sans retour (Editions du Seuil, 2021)



Samedi 23 juillet : Au Brésil avec Estelle-Sarah Bulle, auteure de Les étoiles les plus filantes (Editions Liana Levi, 2021)



Vendredi 29 juillet : Au Mozambique avec Isabela Figueiredo, auteure de Carnet de mémoires coloniales (Editions Chandeigne, 2021), trad. Myriam Benarroch et Nathalie Meyroune



Samedi 30 juillet : Au Nigeria avec Chimamanda Ngozi Adichie, auteure de Notes sur le chagrin (Gallimard, 2021), trad. Mona de Pracontal

Vendredi 5 août : En Islande avec Auður Ava Ólafsdóttir, auteure de La vérité sur la lumière (Editions Zulma, 2021), trad. Eric Boury



Samedi 6 août : En République démocratique du Congo (RDC) avec Tatiana Mukanire Bandalire, auteure de Au-delà de nos larmes, le récit choc d'une survivante (Editions des Femmes, 2021)



Vendredi 12 août : En Côte d'Ivoire avec Marguerite Abouet pour le tome 2 de sa bande dessinée Le commissaire Kouamé (Gallimard, 2021)



Samedi 13 août : Au Mali avec Diadié Dembélé, auteur de Le duel des grands-mères (Editions JC Lattès, 2022)



Vendredi 19 août : En Guinée avec Tierno Monénembo, auteur de Saharienne Indigo (Editions du Seuil, 2022)



Samedi 20 août : En Tunisie avec Fawzia Zouari, auteure de Par le fil je t’ai cousue (Plon, 2022)

Parce que le livre ouvre sur le monde et que le monde se comprend par le livre, chaque semaine, le magazine littéraire de RFI, Littératures sans frontières, reçoit un grand écrivain francophone ou étranger. Au sommaire, également, toute l’actualité de la littérature française et internationale : des reportages, des témoignages, des coups de cœur et un partenariat avec le magazine « Books » qui rend compte, chaque mois, des livres et des idées du monde entier.

« Littérature sans frontières » : Une terre, un.e auteur.e, sera à retrouver du vendredi 15 juillet au samedi 20 août à 15h30. Toutes les émissions sont déjà disponibles sur le site internet de RFI.

Crédits : RFI / Catherine Fruchon-Toussaint