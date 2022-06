Amazon redoute le manque de salariés pour ses entrepôts

Le document dévoilé par Recode date de la mi-2021, mais laisse entrevoir la mesure du problème. Amazon traverserait une crise de l’emploi, conduisant à ce qu’en 2024, il n’y ait plus d’Américains à embaucher pour ses entrepôts. « Si nous poursuivons nos activités à ce rythme, Amazon épuisera l’offre de main d’œuvre disponible sur le réseau américain d’ici 2024 », indique le document. Et de lister les différents territoires concernés, établissant le nombre de salariés nécessaires en fonction des bassins de consommation…

À ce jour, plus d’un million de personnes œuvrent quotidiennement à l’emballage et l’expédition des commandes, relève Recode. Mais l’attractivité de l’entreprise diminue, alors que dans le même temps, d’autres sociétés tentent de reproduire le modèle de management : productivité à tout crin.

Peu avant de quitter son poste de CEO, Jeff Bezos avait reconnu que sa société devait prendre plus en considération les êtres humains y travaillant. Et d’ajouter : « Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés. Bien que les résultats du vote aient été inégaux, et que notre relation directe avec les salariés soit solide, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la manière dont nous créons de la valeur pour eux — une projection pour leur réussite ».

Personne n’était dupe, d’autant plus que ce même Bezos avait une approche plutôt pragmatico-capitaliste : la main-d’œuvre est nécessaire, certes, mais remplaçable. Notamment par le biais d’une automatisation plus importante des entrepôts. En outre, expliquait-il, des travailleurs avec trop d’ancienneté prennent des mauvaises habitudes – voire rejoignent des syndicats et protestent.

Une récente enquête menée auprès de 31.000 salariés montrait que les conditions de travail étaient déplorables : de nombreuses réponses assuraient qu’il était préférable de travailler chez Walmart ou FedEx. Or, Amazon s’est toujours distingué par une politique de recrutement forte, garantissant un salaire bas, mais minimal. Maintenant que la concurrence opte pour les mêmes stratégies, les salariés non qualifiés disposent d’un plus vaste choix pour se faire exploiter. Mais quand on n’a rien d’autre comme option…

Fin 2021, un cadre d’Amazon assurait que le recrutement de nouvelles têtes s’effectuait sur la base de 18 $ de l’heure, associé à des primes jusqu’à 3000 $ selon les territoires. Pour autant, Walmart a dernièrement mis des offres à 25 $ de l’heure, pour des personnes ayant une expérience minimale en entrepôt.

Payer plus, pour gagner moins ?

Fameux paradoxe, c’est la pandémie qui a conduit aux conclusions pointées dans le document : la croissance des ventes en ligne et les changements de comportements d’achats ont exercé une forte pression sur les entrepôts.

Parmi les zones géographiques les plus menacées, celle de Phoenix : une vingtaine d’établissements y est installée, depuis 2007. Avec un renouvellement des équipes qui s’érode de plus en plus, inéluctablement…

Autre constat : quand certains espaces frisent le sous-effectif, d’autres basculent… dans le sureffectif. Une compensation qui n’aide en rien, alors que le Bureau of Labor Statistics pointe combien Amazon ne parvient pas à conserver ses employés — quand d’autres s’avèrent nettement plus séduisantes. Ainsi, 90 % des nouveaux venus estiment qu’ils souhaitent rester au moins six mois : au-delà, point de salut ?

Parmi les mesures possibles, on l’a évoqué, l’automatisation des entrepôts sera l’un des premiers pas. L’autre levier consisterait à augmenter le salaire moyen : pour chaque dollar supplémentaire abondé au taux horaire, Amazon ajouterait 7 % de travailleux à son potentiel d’embauche. Ainsi, avec 1,5 $/h de mieux, l’attractivité gagnerait trois ans de plus, avant de retomber dans les mêmes problématiques. Cette période gagnée suffirait pour apporter une mécanisation supplémentaire, en mesure de compenser les recrutements ?

Pour autant, augmenter les revenus et moderniser revient à perdre en marge : voilà qui risque de ne pas emballer les actionnaires. Et ajouter du mécontentement au mécontentement. Avec cependant cet impératif : améliorer les conditions de vie des employés, pour demeurer leader…

crédits photo : Álvaro Ibáñez, CC BY SA 4.0