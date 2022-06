L'armure d'un hors-la-loi australien, un petit air d'Iron Man

Né en 1855 à Beveridge dans l’État de Victoria en Australie, Edward « Ned » Kelly est le fils aîné (et troisième enfant) des immigrants irlandais John Kelly et Ellen Quinn, un couple de fermiers pauvre qui a huit enfants.

Ned Kelly a 10 ans lorsqu’il sauve un autre enfant de la noyade. Son père meurt lorsqu’il a 12 ans. À 16 ans, il est condamné à trois ans de prison pour le recel d’un cheval qui aurait été volé. Il travaille ensuite dans une scierie puis dans le bâtiment.

En 1878, Ned Kelly agresse et blesse le policier Alexander Fitzpatrick qui tente d’arrêter son frère Dan suite à un vol de chevaux et qui tente aussi de séduire sa sœur Kate. Ned et Dan Kelly prennent la fuite, rejoints par leurs amis Joe Byrne et Steve Hart, avant d’affronter les quatre policiers venus les arrêter à Stringybark Creek. Trois policiers sont tués (dont Thomas Lonigan) et un policier s’échappe. Le gang Kelly est déclaré hors-la-loi.

S’ensuit le casse de deux banques à Euroa en 1878 et à Jerilderie en 1879 avec destruction des documents d’hypothèque et distribution de l’argent aux pauvres, ce qui contribue à la notoriété du gang Kelly. Criminel notoire, voleur et assassin selon le pouvoir en place, Ned Kelly a de nombreux partisans qui l’aident et qui le cachent, lui et son gang.

Lors de leur dernier affrontement avec la police à Glenrowan en 1879, les quatre membres du gang Kelly construisent leur propre armure avec des pièces de matériel agricole (socs de charrue) assemblées par des vis et tenues par des courroies en cuir au niveau des épaules. Blessé malgré son armure de 45 kilos (qui ne protège pas les jambes), Ned Kelly est le seul à survivre. Il est capturé, jugé en une demi-heure pour le meurtre du policier Thomas Lonigan à Stingybark Creek, puis exécuté par pendaison à Melbourne le 11 novembre 1880. Il a 25 ans. Ses derniers mots seraient : « Ainsi va la vie », selon un témoin.

Un procès injuste

Le juge qui décide de la sentence de Ned Kelly n’est autre que Redmond Barry, qui fonde l’Hôpital royal de Melbourne en 1848, l’Université de Melbourne en 1853 et la Bibliothèque de l’État de Victoria (Melbourne) en 1854. Il est réputé pour la dureté de ses sentences. Il a déjà condamné Ellen Kelly, mère de Ned et Dan Kelly, à trois ans de prison pour avoir aidé ses fils lors de l’agression du policier Alexander Fitzpatrick, même si le témoignage de ce policier est douteux.

Redmond Barry passe à la postérité moins pour ses multiples activités culturelles que pour avoir condamné Ned Kelly à mort, selon Wikipédia. Il meurt d’une congestion pulmonaire douze jours après l’exécution de Ned Kelly. Sa statue trône maintenant devant la Bibliothèque de l’État de Victoria.

Au passé comme au présent, les Australiens sont nombreux à penser que Ned Kelly n’a pas eu un procès équitable, y compris dans un sondage récent. À l’époque, des milliers de sympathisants manifestent dans les rues de Melbourne et les pétitions réclamant sa grâce recueillent 32.000 signatures. Mais c’est peine perdue.

Tout comme son armure, son masque mortuaire en plâtre fait maintenant partie des collections de la bibliothèque. Il était coutume de faire plusieurs masques mortuaires après pendaison pour les besoins de la phrénologie, une pseudoscience consistant à étudier le caractère d’un individu d’après la forme de son crâne.

La Lettre de Jerilderie

Ned Kelly se voit lui-même comme le défenseur des immigrés catholiques irlandais exploités par une classe dirigeante anglo-australienne protestante aussi arrogante qu’injuste. Il justifie ses actes par la légitime défense dans une lettre d’environ 8000 mots dictée en 1879 à son ami Joe Bryne, qui la réécrit ensuite de manière plus lisible sur 56 pages.

Au lieu d’être imprimée et largement diffusée selon les directives de Ned Kelly, cette lettre, connue sous le nom de Lettre de Jerilderie (du nom d’une des banques qu’il vole), est conservée par son émissaire, copiée deux fois et remise aux forces de l’ordre, avec diffusion d’un résumé de la lettre dans les journaux de l’époque après l’exécution de Ned Kelly.

Publiée dans son entier en 1930 seulement, la lettre originale rejoint en 2000 les collections de la Bibliothèque de l’État de Victoria. Les événements décrits dans cette lettre sont la source d’inspiration du roman best-seller La Véritable histoire du Gang Kelly (True History of the Kelly Gang, 2000) de l’écrivain australien Peter Carey (dont les archives appartiennent aussi à la bibliothèque). Le roman reçoit le Booker Prize en 2001 puis il est adapté au cinéma en 2019 par le réalisateur australien Justin Kurzel.

Outre l’armure de Ned Kelly, son masque mortuaire et sa Lettre de Jerilderie, les collections de la bibliothèque comprennent aussi des photos de famille, des télégrammes et des photos des forces de l’ordre, des lettres diverses, des articles de journaux, les minutes de la Commission royale de 1880 décidant du sort de Ned Kelly et bien entendu les multiples articles et livres (documentaires, biographies, fiction, poésie, théâtre, bandes dessinées, livres pour enfants) sur Ned Kelly depuis son exécution jusqu’à nos jours. Nombre de ces documents sont numérisés.

Une icône populaire

Ned Kelly devient au fil des ans un personnage mythique au courage indéniable face au harcèlement des forces de police. Il incarne la résistance des opprimés face à l’autorité en place, à savoir l’Empire britannique. On le compare souvent à Robin des Bois (le Robin des Bois de l’hémisphère sud, selon Ha-Ha, artiste de rue à Melbourne) ou à Billy the Kid, jeune irlandais émigré dans l’Ouest américain, devenu lui aussi hors-la-loi et tué par les forces de l’ordre à l’âge de 21 ans.

La vie de Ned Kelly inspire de nombreux films. Un premier film dès 1906 par le réalisateur australien Charles Tait, qui serait l’un des premiers longs métrages de l’histoire du cinéma (avec une durée probable de 60 minutes), d’abord interdit de diffusion tant la personnalité du héros est controversée, puis longtemps perdu. Un fragment de 20 minutes découvert à la fin des années 1980 fait maintenant partie du patrimoine de la Mémoire du monde de l’UNESCO.

Beaucoup plus tard, en 1970, le réalisateur anglais Tony Richardson offre le rôle principal de son film Ned Kelly à Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones.

La vie de Ned Kelly inspire aussi des séries télévisées, des pièces de théâtre, des poèmes, des chansons, des tee-shirts, des gravures, des tableaux (y compris les célèbres tableaux de l’artiste australien Sidney Nolan, exposés à Paris), des statues et des œuvres de street art à Melbourne et ailleurs. Les années passent mais le mythe ne cesse de grandir.

Crédits photo : Victoria Library ; Image : À gauche, portrait de Ned Kelly, coll. National Archives of Australia. À droite, gravure de James Waltham Curtis, coll. State Library of Victoria. Source : Wikimedia Commons. Domaine public]