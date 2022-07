Les Tourmentés de Lucas Belvaux : une chasse à l'homme trépidante

#RentreeLitteraire22 - Elle demande à Max, son homme à tout faire qui l'accompagne depuis plusieurs années, de lui trouver celui qui accepterait contre de l'argent d'être son gibier. Max recontacte alors Skender, un ancien frère d'armes perdu de vue depuis leurs dernières missions ; torturé par les souvenirs des guerres qu'il a traversées, ce dernier a quitté femme et enfants et vit en marge de la société. Il n'a plus rien à perdre et il accepte.

Pendant plusieurs mois, chacun se prépare à cette partie de chasse, s'éprouve et se transforme. Madame se durcit davantage, tend presque à oublier ce qu'il lui reste d'humanité : Skender au contraire, renoue avec la vie, tentant de reconquérir femme et enfants, de reconstruire avant sa possible mort ce qu'il a détruit et Max doute de plus en plus de pouvoir être l'arbitre de cette folie entre deux êtres qu'il aime à sa façon.

Emportés par la voix de ces personnages tourmentés, par la puissance de l'écriture et par le rythme haletant de ce récit sous tension, nous les accompagnons jusqu'au bout, pas moins éprouvés qu'eux.

Les Éditions Alma Éditeur vous proposent de découvrir les premières pages du premier roman de Lucas Belvaux :

Né à l'automne 196l à Namur, en Belgique. Une enfance à la campagne, puis il s'installe à Paris pour devenir acteur. Après quelque mois de cours de théâtre, il décroche son premier rôle au cinéma avec Yves Boisset (Allons z'enfants). Il tournera ensuite avec Claude Chabrol, Jacques Rivette, Olivier Assayas, Marco Ferreri, Chantal Akerman, notamment.

En 1991, il réalise son premier film, Parfois trop d'amour, mais c'est avec Pour rire ! en 1996, qu'il est reconnu comme metteur en scène. Suivront la trilogie : Un couple épatant, Cavale, Après la vie, un thriller belge (La Raison du plus faible), Rapt, 38 témoins, Pas son genre, Chez nous et, dernièrement, Des hommes, adapté du roman de Laurent Mauvignier. Les Tourmentés est son premier roman.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles