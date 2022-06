Il est encore difficile de discerner une french touch” du webtoon (izneo)

Quelques minutes suffisent à lire un chapitre complet en le faisant défiler verticalement, case après case. Disponible sur téléphone, ordinateur, TV, mais également sur Switch, izneo fait partie des plateformes de BD numérique les plus utilisées en Europe. Conscient de l'importante progression du format depuis avril 2021, la plateforme a lancé le premier abonnement qui lui est spécifiquement réservé : izneo webtoon unlimited.

Quelques années après l'inauguration d'un « rayon » dédié en 2017, pour Luc Bourcier, PDG d’izneo, la progression du webtoon en France est sans appel : « Le webtoon est devenu en l’espace d’un an le rayon le plus visité et le plus lu sur izneo. C’est une information qui reflète très bien la croissance du marché et encore plus pour un généraliste comme izneo. Nous sommes à la base une librairie numérique proposant des titres et des genres variés : BD, Mangas, Romans graphiques, Comics. »

Mais alors ce nouveau format fait-il de l’ombre à ces autres genres ? Luc Bourcier se fait plus nuancé : « Le marché évolue très rapidement dans la lecture numérique. Bien sûr, le webtoon est le genre avec la croissance la plus forte en termes de lecture, ce qui s'explique par son contenu même, facile à accéder et à consommer, mais aussi son modèle économique (gratuité et volumes). Pour autant le manga, la BD et les comics continuent de croître eux aussi avec une très grande richesse de catalogue. Par exemple, pour le comics, on note une forte croissance de lecture sur notre plateforme de par les nombreuses sorties de films et séries autour de ces univers. Aujourd’hui, les différents genres cohabitent très bien. »

Et de pousser l'analyse : « Au-delà des envies des lecteurs, le webtoon a fait basculer le modèle économique loin des classiques de la vente à l’acte, mais aussi pose la question du temps de lecture restant pour les autres genres. Les épisodes de webtoons se dévorent en quelques minutes alors que les tomes ou albums prennent plus de temps. »

Pour autant, et malgré un catalogue accueillant plus de 220 éditeurs et créateurs indépendants à travers le monde, Luc Bourcier indique qu'« il est encore difficile de discerner une french touch dans l’univers du webtoon. Aujourd’hui, beaucoup d’auteurs suivent le style original coréen pour rentrer dans certains codes et faire en sorte de toucher un public plus large et déjà conquis par le webtoon. On commence à voir le style webtoon dans les écoles : il devient donc un genre dans la création. »

Preuve en est, s’il en faut, la plateforme digitale izneo ouvre pour la deuxième fois son concours de création de webtoons. L’occasion pour les futurs graphistes comme pour les confirmés de tenter de remporter un contrat d’édition ainsi qu’un prix de 8000 €. Le vainqueur succédera à Anthony Cecotti, qui avait remporté l’édition 2021 avec son webtoon intitulé GENOME.

« La production française est en plein boom ! Nous étions au festival d’Angoulême, par exemple, en mars dernier, et de nombreux auteurs, dessinateurs sont venus nous voir pour nous partager leurs créations. Il y a un réel vivier très talentueux en France. On commence à voir dans les écoles de dessin l’enseignement du style webtoon, au même titre que le style manga ou franco-belge. Le concours est là pour permettre à des créateurs d’être accompagnés par un éditeur, rémunérés à leur juste valeur et donc leur donner les conditions idéales pour créer de nouveaux contenus. »

Ouvert du 20 juin au 5 septembre de cette année, le dépôt de candidatures exige deux chapitres complets à minima. Les résultats seront publiés le 17 octobre. « Comme dans toute démarche artistique, il faut mûrir un projet et le façonner, nous sommes là pour aider les auteurs grâce à notre expérience dans l’univers du webtoon, mais aussi de la lecture numérique. » Un jury constitué de l'équipe éditoriale d'izneo, de Super Lectrices et Lecteurs izneo, d'un gagnant de l'édition précédente et d’influenceurs indépendants évaluera les propositions et désignera les 3 vainqueurs du concours.

Quant aux critères nécessaires aux nouvelles créations pour se voir ouvrir les portes de la plateforme, Luc Bourcier explique : « Nous jugeons les œuvres sur plusieurs critères : originalité et créativité du scénario, qualité du dessin et des couleurs, construction et mise en scène de l’histoire. Ces trois éléments sont clés pour obtenir un webtoon de qualité sur la durée. Bien que nous demandions seulement les deux premiers épisodes de la série, il faut que l’on puisse se projeter dans le temps et le scénario reste quelque chose de très important pour nous. »

Enfin, quand vient la question de l'exploitation multimédia des différentes créations, là encore, izneo voit loin : « Nous travaillons sur beaucoup de projets pour offrir de nouvelles expériences de lecture. Nous avons lancé notre application VR sur le casque Meta Quest 2 par exemple, l’objectif étant de diversifier les expériences de lecture pour répondre à toutes les envies. »

Crédits photo : illustration, Chad Madden / Unsplash