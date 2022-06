Gagner sa vie dans les industries culturelles : mode d'emploi

Sur quatre journées, indique le ministère de la Culture, les créateurs d’entreprise en devenir ou déjà actifs, auront accès à des interlocuteurs spécifiques. La France, qui sera remplacée à la présidence du Conseil de l’Union européenne (après six mois d’activité), entend ouvrir les échanges avec une vision européenne, justement. Le 27 juin, en visioconférence, sept États membres interviendront — Italie, Allemagne, Danemark, Belgique, Estonie, Roumanie et Portugal.

Par la suite, les journées offriront différentes interventions, avec une approche généraliste sur les industries culturelles et créatives, et d’autres plus ciblées. « Animé par des témoignages d’entrepreneurs culturels et des experts, le Forum propose au total près de 80 tables rondes et ateliers sectoriels et transversaux, ainsi que des temps de rencontre entre entrepreneurs et experts techniques », souligne le ministère de la Culture.

Étonnamment, le moteur de recherche du site ne semble proposer aucune activité strictement reliée au monde du livre — sur aucune des journées. Ou bien le système de filtre se montre capricieux ?

En revanche, on soulignera plusieurs temps susceptibles d’intéresser l’interprofession.

Le 28/06

• Forum de la création numérique : écriture, développement et création — 9 h 30

• Culture en Europe : où en est-on de l’égalité femmes-hommes ? – 15 h 30

• Les erreurs à éviter lors de la création de mon entreprise — 17 h 30

Le 29/06

• Le droit des nouvelles écritures et des formes émergentes — 9 h

• Podcasts : Quels accompagnements financiers et juridiques par la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) — 11 h 15 et 12 h 15

• Comment protéger ses œuvres, ses créations et ses innovations ? 14 h

30/06

• Quelles actions pour accompagner la transition écologique des festivals ? 10 h 45

• Le régime social et fiscal des artistes auteurs : une forme de soutien à l’activité de création — 14 h

• Nouvelles écritures audiovisuelles — 17 h 15

