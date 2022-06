Camille Lefebvre, Prix du Sénat du Livre d’Histoire 2022 pour Des pays au crépuscule

L’écrivaine et réalisatrice américaine Ruth Ozeki remporte le Women Prize for Fiction 2022 avec son quatrième roman The Book of Form and Emptiness. Elle succède à la Britannique Susanna Clarke dont le titre Piranèse (trad. Isabelle-D Philippe, chez Robert Laffont). Depuis 27 ans, le prix salue un titre d'une auteure anglophone de n’importe où dans le monde et publiée au Royaume-Uni.