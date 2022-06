Corto Maltese, Batman, Naruto ou BlackSad : sortez le grand jeu

Pour les connaisseurs de bandes dessinées et autres romans graphiques, Blacksad : le jeu d’enquête propose une plongée dans les États-Unis des années 50 aux côtés du plus célèbre des détectives félins. Attendu pour le mois d’octobre prochain, menez l’enquête avec John Blacksad pour découvrir l'assassin de Natalia Wilford, son ancienne amante. Il s’agit d’un jeu collaboratif pour 2 à 4 joueurs.

Autre grande figure de la BD à s’offrir un projet ludique, Corto Maltese accueille les joueurs sur un plateau renouvelable à l’infini. Esprit d’aventure et d’exploration sont au rendez-vous, mettant en scène le marin d’Hugo Pratt. Partez à la recherche de trésors inestimables sur les pas de Maltese, mais attention aux dangers que réservent les mers et les océans.

Dans un tout autre registre, pour tous les fans d’Orgueil et Préjugés, les éditions 404 réinventent un classique de cartes : le jeu des 7 familles. Et quoi de plus important pour Mrs Bennet que les liens familiaux. Pour gagner la partie, il suffit d’être le premier joueur à rassembler son clan. Bennet, Darcy, Lucas ou encore Bingley, faites votre choix, ils sont tous là.

Toujours avec des cartes, mais cette fois-ci pour Naruto, l’enjeu est tout autre. Une nouvelle mission tout en coopération s’offre au jeune ninja dans Au secours de Konoha ! Il s’agit de rassembler, grâce à ses voisins, une équipe de ninjas à la hauteur des dangers de la mission. Un jeu d’équipe palpitant qui ravira les fans du manga.

Le chevalier noir n’est pas en reste. Dans des parties à identités secrètes Batman - Infiltration, donne à chacun le soin de deviner où se cachent les esprits les plus diaboliques de Gotham City. Ou bien tomberez-vous dans le camp des méchants et dans ce cas, un seul objectif, bluffer pour mener à bien vos desseins maléfiques. Ne vous laissez pas démasquer par n’importe qui…

Le seigneur des anneaux est aussi de la partie pour mettre au défi les fans les plus incollables de la saga. Dans ce jeu de rapidité, il s’agit de trouver le premier et le plus rapidement possible, les scènes cultes de la trilogie et les citations rattachées à celles-ci. La communauté s’offre également un jeu de rôle épique en quatre scénarios.

Enfin, la booktubeuse et influenceuse littéraire Le Souffle des mots s’associe aux éditions 404 pour créer Tu joues ou tu lis ? Un jeu d’ambiance pour 2 à 8 joueurs fans de lecture. Répondez à des questions pointues ou réalisez des défis inspirés de romans pour remporter la victoire.

