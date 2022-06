La Sofia a versé 3,9 millions € pour la retraite complémentaire des auteurs

L’Assemblée générale ordinaire 2022 de la Sofia s’est tenue jeudi 16 juin 2022 à l’Hôtel de Massa, à Paris. Pour faciliter son déroulé, la Sofia avait mis à disposition de ses membres la possibilité de voter de manière numérique du 1er au 15 juin et le 16 juin en séance. Le nombre de votes exprimés a été de 1310 pour les auteurs (soit 12 % du nombre d’inscrits, 10.956) et de 155 pour les éditeurs (soit 29 % du nombre d’inscrits, 541).

Comme indiqué précédemment par la Sofia, les sommes réparties au titre du droit de prêt en bibliothèque sont exceptionnellement élevées en 2022, avec un montant de 22,1 millions €. Ce dernier découle « de la mise en œuvre de nouvelles modalités de répartition du droit de prêt permettant notamment de solder un encours portant sur plusieurs années ». Un rattrapage, en quelque sorte : l'année prochaine, le montant devrait plus vraisemblablement se situer autour de 19 millions €.

En 2021, la Sofia a réparti 14,9 millions € aux auteurs et aux éditeurs au titre de la copie privée numérique des livres, et le versement 2022 devrait être « d'un montant sensiblement équivalent ». 352 projets au titre de l’action culturelle ont déjà été soutenus par la Sofia, pour un montant total de 4,3 millions € (festivals et salons du livre, actions d’éducation artistique et culturelle, formation professionnelle…).

« La contribution de la Sofia à la prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire des auteurs de livres est quant à elle stable, avec un montant total de 3,9 millions € », relève l'organisme.

La perception du droit de reprographie auprès du Centre français de la Copie permet d'ajouter au total 300.000 € et les perceptions de droits en provenance de sociétés de perception étrangères 200.000 €.

Les perceptions réalisées au titre de la gestion collective des livres indisponibles du XXe siècle se sont élevées à 200.000 € en 2021, indique la Sofia. Signalons, à ce titre, que des sommes non réparties du droit de prêt ont été versées pour ces mêmes œuvres indisponibles : 92.055 € pour la gestion du catalogue et 90.000 € pour le soutien du programme de conversion des livres indisponibles en licences d’exploitation Sofia, réalisé par la société FeniXX.

D'autres sommes non réparties du droit de prêt sont réinjectées par la Sofia dans le soutien à diverses opérations : 200.000 € couvrent les développements informatiques nécessaires aux systèmes de gestion de la Sofia, 120.000 € viennent renforcer la lutte contre le piratage numérique de livres mis en œuvre par le SNE et la société LeakID, 75.000 € soutiennent l’Observatoire de la librairie du Syndicat de la librairie française, et 65.000 € ont servi à la création d’un marché de droits international « PARIS BOOK MARKET » du BIEF, lors du Festival du livre de Paris.

Au total, les sommes non réparties du droit de prêt s'élèvent ainsi à 642.055 €.

Les taux de retenue pour frais de gestion opérés par la Sofia en 2021 s'élèvent à 10,98 % pour la gestion du droit de prêt en bibliothèque, 7,8 % pour la gestion de la copie privée numérique et 7,73 % pour la bonne administration de son action culturelle. L'exercice 2021 se clôt sur un résultat positif de 42.178 €, en report à nouveau.

Trois sièges ont également été renouvelés dans chacun des deux collègues du Comité de surveillance de la Sofia.

Collège auteurs :

Pierrette Chalendar

Anne-France Dautheville

Nicolas Quillet

Collège éditeurs :

Anne-France Hubau (Éditions Delcourt)

Édith de Cornulier (Éditions Malo Quirvane)

Charles-Henri Dubail (Éditions Edisens)

Photographie : illustration, Jonathan Taglione, CC BY-NC 2.0