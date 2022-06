Éditeurs et Internet Archive veulent écourter leur procès

Convaincues, chacune de leur côté, que leur position est soutenue par la loi, les deux parties ont demandé une conférence préalable à une requête en jugement sommaire, dans l'espoir de régler l'affaire sans passer par une procédure complète. Le jugement sommaire est un mécanisme qui permet en effet de juger une affaire sans procès. Cette action est souvent favorisée afin de réduire les coûts du litige et le temps d’audition.

Le 9 juin dernier, par un courrier adressé au juge John G. Koeltl du tribunal du district sud de New York, la plateforme Internet Archive a émis le souhait d'une requête en jugement sommaire, assurant que sa politique de « prêt numérique contrôlé » et sa bibliothèque nationale d'urgence constituaient des utilisations équitables et légales d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans les premiers mois de la pandémie de Covid-19, la bibliothèque nationale d'urgence avait été ouverte par Internet Archive pour pallier la fermeture des bibliothèques américaines, en proposant l'accès à des œuvres sous droit. Quant au prêt numérique contrôlé, il affirme que les bibliothèques peuvent prêter des exemplaires numériques d'œuvres imprimées de leur collection, numérisées par leur soin, en appliquant des conditions de prêt similaires à celles des documents imprimés.

Internet Archive, lucratif ?

Hasard du calendrier, dès le lendemain, les maisons d'édition plaignantes déposaient elles aussi une demande similaire auprès du juge, rappelant au passage leurs griefs contre la plateforme. Selon eux, la « bibliothèque d'Internet », Internet Archive, est un « site pirate et agrégateur sans licence » qui met à la disposition du public des livres numérisés illégalement, causant de graves dommages aux auteurs et aux éditeurs.

Toujours selon les maisons américaines, les livres d'Internet Archive agiraient également comme un substitut sur le marché, détournant les consommateurs « qui auraient autrement acheté des ebooks commerciaux, comme des bibliothèques qui auraient autrement obtenu des ebooks autorisés ».

Si l'affaire ne couvre que 127 titres nommés, ces derniers affirment que dans l'ensemble, Internet Archive propose plus de 33.000 de leurs œuvres en téléchargement gratuit. Une concurrence intolérable pour leurs éditions numériques proposées sous licence.

Quant au « prêt numérique contrôlé », les plaignants insistent sur l'absence de fondement juridique du concept. Copier leurs livres sans autorisation serait illégal, malgré les conditions de prêt mises en avant par la plateforme.

Les accusations vont plus loin, affirmant qu'Internet Archive n'est que « nominalement à but non lucratif », puisque le site promet des ouvrages vendus par l'intermédiaire de son partenaire Better World Books.

Le juge John G. Koeltl a accédé à la demande des deux parties de procéder à des requêtes en jugement sommaire selon un calendrier initialement proposé par la juge Ona T. Wang, révèle Publishers Weekly. Les mémoires d'ouverture du jugement sommaire devront être déposés le 7 juillet, les mémoires de l'opposition le 7 septembre et les mémoires en réponse, le 7 octobre.

Crédits : John Blyberg (CC BY-SA 2.0)