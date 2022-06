Première édition des Affluents, festival du livre des Pays de la Loire

La difficile traversée d’une année marquée par la crise sanitaire a plus que jamais mis en évidence la nécessité d’un événement fédérateur, reflet de la richesse et de la qualité de la création éditoriale régionale : Le Festival du livre des Pays de la Loire. L’entrée est libre et gratuite pour tous.

L'on pourra ainsi retrouver plusieurs dizaines d’animations comme des rencontres avec les auteurs et autrices, des concerts, des apéritifs, des lectures, des ateliers, et bien plus encore… Ces animations seront regroupées sur deux lieux : la Chapelle des Ursulines, où vous pourrez retrouver des créations littéraires visuelles et artistiques, et l’espace Édouard Landrain, où se dérouleront les rencontres (éditeurs et auteurs), les lectures, les apéros et bien d’autres animations.

Parmi la soixantaine d’auteurs et autrices présents sur le salon, on retrouvera Sorj Chalandon, Éric Pessan, Pierre Bordage, Julia Kerninon, Gwen de Bonneval, Gwenaëlle Abolivier ou encore Clémentine Mélois. La majorité des maisons d’édition invitées pour le festival font partie du Coll.LIBRIS, collectif associatif d’éditeurs et éditrices indépendants ayant pour objectif de promouvoir les actions littéraires et éditoriales en Pays de la Loire.

Ils réalisent cela en participant à divers salons et manifestations littéraires ou en organisant des actions de communication. En se réunissant sous un même organisme, les maisons d’édition se donnent la possibilité d’avoir un impact bien plus fort afin de faire découvrir leurs activités. Elles se donnent aussi la possibilité d’être représentées sous une seule et même force auprès des instances et associations régionales.

Réalisée par l’illustrateur Matthieu Méron, l'affiche, estivale et conviviale, met en avant les lecteurs de la région. Sur son fond travaillé, elle représente habilement la Loire et ses environs, symbole fédérateur pour les Ligériens. C’est aussi une manière de décrire le lieu où le festival prendra place, à Ancenis-Saint-Géréon.

Ciné-spectacle, ateliers, ou expositions rythmeront ces 3 jours de festival, dont la programmation est à retrouver à cette adresse.

Crédits : Matthieu Méron