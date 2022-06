Des livres pour arpenter les casinos balnéaires historiques

Les côtes et les ports étaient, jusqu’au début du XIXème siècle, des lieux de travail, principalement dédiés au commerce et à la pêche. L’océan et la mer étaient perçus comme un environnement dangereux et rude. C’est d’abord à l’initiative de la médecine que les premiers établissements de bain ont vu le jour, proposant aux visiteurs de venir goûter à l’air pur, loin de la pollution des villes.

Le tourisme qui va progressivement se développer est à mettre à l’initiative des Anglais qui envoyaient les jeunes gens de bonne famille faire le grand Tour, qui passait à travers tous les lieux marquants historiquement et artistiquement en Europe. Naissent alors les premières stations balnéaires, à Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Cherbourg. Progressivement, c’est le Sud-Est de la France qui est recherché, poussant le prince Charles III de Monaco à autoriser l'ouverture d'un casino.

Comme la clientèle qui est amenée à fréquenter ces nouvelles cités balnéaires est plutôt aisée et souvent internationale, bien avant l'apparition des casino en ligne, de luxueux casinos, parfois adossés à des palaces, vont voir le jour un peu partout sur les côtes françaises, de Nice à Biarritz, en passant par Deauville ou Saint-Malo. La législation française relative à l’exploitation de sociétés de jeux va suivre le mouvement au début du XXème siècle en autorisant les installations dans les stations balnéaires, thermales et climatiques. Pourquoi une telle loi ? Pour éviter l’addiction tout simplement : on pourra jouer, mais uniquement pendant les vacances !

Les casinos historiques deviennent alors des lieux de fête, ce que retrace Jean Léveillé, dans son ouvrage Saint-Malo au temps des casinos (112 pages, 28 €). Agrémenté de nombreuses photos d’époque, ce livre nous plonge dans l’histoire des cinq casinos qui se sont succédé dans la ville, depuis 1839. A chacun ses heures de gloire et les grands noms qui y sont attachés. Il ne s’agissait pas, en effet, simplement de s’enfermer dans une grande salle illuminée pour s’assoir devant des machines bruyantes comme aujourd’hui. A l’origine, ces établissements étaient des lieux de fête prestigieux, accueillant des bals, des concerts et des galas divers et variés.

De son côté, dans son livre Le Casino de la jetée-promenade (176 pages, 34.90 €) l’historien Jean-Paul Potron s’est intéressé au développement des casinos à la Belle Époque sur la French Riviera. Il nous fait découvrir, à travers de nombreux documents illustrés inédits le Casino de la Jetée-Promenade à Nice qui fut très couru jusqu’à sa triste fin sous l’occupation allemande, avec sa destruction pure et simple en 1944. Bâti sur pilotis, devant le jardin public, cet établissement s’inspirait explicitement de la jetée de la ville britannique de Brighton, dans l’Angleterre du Sud-Est, mais aussi du Crystal Palace à Hyde Park.

Sur la côte atlantique, si l’on a souvent à l’esprit le casino municipal de Biarritz, immeuble Art déco érigé en 1929 par l’architecte Alfred Laulhé, c’est davantage le Casino Mauresque d’Arcachon qui éveille l’esprit des curieux. Cet établissement créé en 1863 par l’architecte Paul Régnauld connut un triste destin, puisqu’il périt dans les flammes en 1977. C’est cette histoire que retrace l’historien Michel Boyé dans son ouvrage Le Casino mauresque, casino maudit. Comme dans un bon roman policier, l’auteur nous entraîne dans les péripéties multiples qu’a connues cet établissement jusqu’à sa fin entourée d’un certain mystère alors même qu’on évoquait le classement de ce monument à l’architecture si singulière.

Crédits illustration Pexels CC 0