Mobilisation pour libérer le militant égyptien Alaa Abdel Fattah 

Accusé d’avoir rejoint une « organisation illégale », de « propagation d’informations erronées » ou encore « d’abus sur les réseaux sociaux », Alaa Abdel Fattah subit des mesures punitives depuis de nombreuses années. Icône de la révolution égyptienne de 2011, qui a conduit au renversement du dictateur Hosni Moubarak, il est rapidement devenu la bête noire du régime suivant.

Avant sa détention provisoire en 2019, le blogueur de 40 ans avait écopé d'une première peine de 5 ans en 2014, ayant violé la loi sur les manifestations. En effet, le 3 juillet 2013, Alaa Abdel Fattah avait participé à un regroupement non autorisé, peu après le coup d’État militaire du général al-Sissi. De plus, il avait ouvertement critiqué le régime d’al-Sissi sur Facebook.

Après plus de 70 jours sans manger, sa famille et en particulier sa sœur, la blogueuse égyptienne Mona Seif, qui a rejoint son frère dans son acte contestataire, alertent les médias. « La grève de la faim pourrait être son dernier acte », affirme cette dernière sur les réseaux sociaux, « convaincue qu’il ne sortira pas de prison vivant » rapporte The Independent.

Répondant à cet appel au secours, plus de 25 acteurs, comédiens, penseurs politiques du monde entier ont rédigé et signé une lettre ouverte à destination de Liz Truss. Dans cette dernière, il lui est demandé de faire plus pour aider le militant anglo-égyptien à sortir de son emprisonnement qui se poursuit presque sans interruption depuis une décennie.

Des célébrités mobilisées

Judi Dench, Stephen Fry ou encore Carey Mulligan font partie des grands noms qui poussent la secrétaire d’État à l’action. Les auteurs Michael Ondaatje et Khaled Hosseini ainsi que l’économiste Yanis Varoufakis se sont joints à eux.

On peut y lire : « Nous vous appelons à utiliser tout le pouvoir diplomatique pour tirer parti de l’importance de vos relations stratégiques avec l’Égypte afin d’obtenir sa libération immédiate. » Et plus loin, « nous sommes consternées de voir les traitements inhumains d’Alaa, que nous considérons comme un pair ».

Pour le moment Liz Truss n’a pas encore appelé publiquement à sa libération ni reconnu la grève de la faim ou rencontré la famille. Pour autant le cas du militant avait été soulevé au Parlement britannique et mis en évidence dans une récente résolution bipartite du Congrès. Le mois dernier, une première lettre multipartite avait été signée par plus de 30 députés, arguant que ne rien faire créerait un « précédent dangereux » pour tous les Britanniques en Égypte.

Un porte-parole du Bureau des affaires étrangères du Commonwealth a déclaré à The Independant : « Nous travaillons de toute urgence pour sécuriser l’accès consulaire à M.Abdel Fattah. Nous sommes également préoccupés par les informations faisant état d’une grève de la faim soutenue. »

La sœur du blogueur, Mona Seif, également militante britannique a rejoint la grève de la faim après une visite à son frère en prison juste au nord du Caire ce lundi. Elle a déclaré : « Alaa a perdu beaucoup de poids, il est très mince et a l’air fragile, mais son esprit est toujours actif. Il est complètement convaincu qu’il n’en sortira pas vivant de cette prison. »

Sarah Deshmukh, directrice générale d’Amnesty International UK, a déclaré qu’Abdel Fattah était un « prisonnier d’opinion » et a ajouté que le Royaume-Uni devait faire de son cas « une priorité absolue ».

Crédits Photo : Alaa Abdel Fattah, Facebook