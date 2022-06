Six projets indépendants qui font le pari du crowdfunding

Découvrez (et soutenez !) leurs projets :

ARSAL

Ce roman graphique franco-italien s’intéresse à un village niché entre le Liban et la Syrie, bouleversé par la guerre et l’expansion de Daech, tiraillé entre de trop nombreuses parties prenantes. S’appuyant sur une enquête de terrain, Arsal réussit à créer un récit unique, polymorphe, comme une tentative de paix narrative.

GENÈVE-KABOUL

À travers cet ambitieux roman graphique, le duo composé de Sophie Imren (dessins) et Noémie Cadeau (textes) veut réhabiliter l’incroyable périple entrepris par deux autres femmes, 80 ans plus tôt : Annemarie Schwarzenbach, intellectuelle féministe suisse, et Ella Maillart, athlète de haut niveau. Cet ouvrage est également le premier titre de leur maison d’édition, Mauvaise Influence.

LA MEUF EN PAILLETTES

Laure Barrière a appris à plus de 30 ans qu’elle avait été conçue par don de sperme. De cette expérience déstabilisante, elle commence à faire des dessins, publiés sur Instagram, qui rencontrent tout de suite leur public. Aujourd’hui, une BD voit le jour pour partager cette histoire – avec humour et justesse – au plus grand nombre.

MARIUS & KAPOU

Pour survivre à la médiocrité du monde qui l’entoure – à commencer par celui des adultes – Marius adopte un ami imaginaire : Kapou, la chaussette hors paire. À eux deux, ils jettent sur le monde un regard tendre et corrosif. Né sur Instagram, le projet a été remarqué au festival d’Angoulême et devient enfin une BD en bonne et due forme.

NAHIELY, L’INTREPIDE MUXE

Au Mexique, chez les Zapotèques, certains enfants sont des garçons, d’autres sont des filles, puis il y a les Muxe (se prononce “Mouché”) : une dualité entre les deux. Une fête annuelle leur est d’ailleurs dédiée : celle des Intrépides et Authentiques Chercheuses de Danger. Mais Nahiyeli a perdu sa couronne. Un livre jeunesse enthousiasmant qui aide à repenser les questions de genre.

SEPT JOURS À PARIS

Dans cette nouvelle collection de carnets, Isabelle Guibert (dite la “Fille aux carnets”) propose une gamme pour arpenter les rues de la capitale en laissant éclore nos envies de poésie, nos petites fulgurances d’écriture. À s’offrir, à offrir ou les deux !

