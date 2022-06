Hémorragie chez Fayard : “la liberté éditoriale” des auteurs menacée ? 

Que le départ de Sophie de Closets, en mars dernier, ait déclenché un petit séisme dans l’industrie, aucun doute. Les révélations indiquant que l’ex-patronne disposait par ailleurs de clauses contractuelles la liant à certains auteurs, ajoutaient au croustillant. Ces éléments juridiques leur permettraient en effet de rejoindre l’éditrice là où elle déciderait de poser ses valises. Les regards convergent avec de plus en plus d’insistance vers le groupe Flammarion, qui ne dément toujours pas. Quant à l’intéressée, ActuaLitté a tenté de la joindre, mais en vain.

« Où tu iras j'irai »... mais tu vas où ?

En début de semaine, le coup de bambou en faisait sursauter plus d’un : Virginie Grimaldi, pointant une divergence entre ses valeurs et convictions, et celles qu’affichaient désormais les éditions Fayard. Or, le communiqué de la romancière tombait quelques heures après qu’Isabelle Saporta était officialisée à la tête de la société… et que Vivendi revendiquait 57,35 % du groupe Lagardère.

Lagardère, propriétaire de Hachette Livre, dont Fayard est la filiale. Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, dont la complicité avec Cyril Hanouna est notoire – et dont Saporta fut l’éditrice, pour le compte de Fayard. Et la messe serait dite ?

La ligne de défense est en tout cas posée : Jacques Attali, Victor Castanet et le binôme Gérard Davet/Fabrice Lhomme ont fait état de leur départ. Exeunt, donc, dans la foulée de Virginie Grimaldi et pour les mêmes raisons. Et Jacques Attali le confirme : « J’irai où Sophie de Closets ira. » Ces fameuses causes contractuelles sont-elles évoquées en filigrane ? L’ombre bolloréenne inquiète-t-elle véritablement ?

De fait, la « liberté éditoriale » serait menacée, ont indiqué les auteurs de Le traître et le néant : Macron : l’enquête (plus de 102.000 exemplaires vendus), Davet et Lhomme. Et les deux journalistes du Monde sont plutôt coutumiers des succès éditoriaux : Un président ne devrait pas dire ça... (Stock, 2016), s’était écoulé à 195.000 exemplaires en grand format.

De même que leurs différents ouvrages sur Nicolas Sarkozy, parus chez Fayard ou Stock, ont joliment résonné. Leurs titres ? Sarko m’a tuer (2011) puis Sarko s’est tuer (2014) ou encore La haine : les années Sarko ; l’histoire secrète de la droite française (2019). Les trois ouvrages ont cumulé en grand format près de 100.000 ventes, tout de même.

Ramené à l’interventionnisme de l’ancien président au sein du groupe Lagardère — qui aura conduit au départ de Sophie de Closets, qu'il avait rebaptisée avec sa légendaire subtilité “Madame de Closette” — on mesure que l’ambiance soit pesante.

Pour les succès, Victor Castanet n’est pas en reste : 151.000 exemplaires de Les fossoyeurs : révélations sur le système qui maltraite nos aînés (Fayard, janvier 2022, tout de même). « Votre rôle premier est de protéger vos auteurs et de vous assurer que les journalistes qui collaborent avec votre maison soient dans un sanctuaire. Non pas de rassurer un administrateur sur votre conduite à venir », a-t-il écrit à la nouvelle PDG, dans un courrier cité par Le Monde. Des réprimandes survenues après l’étrange exercice de ralliement d’Isabelle Saporta à la cause sarkozyste.

Quid de Jacques Attali, qui se targue de plus de 86 publications chez Fayard ? Eh bien, prolixe, il a en effet sorti entre 2019 et 2022 pas moins de 11 ouvrages, pour plus de 85.000 exemplaires écoulés. Les départs se suivent, pas toujours avec le même poids économique, mais tout cela, mis bout à bout, finira par faire tâche.

Sollicitées, les éditions Fayard n’ont pas encore donné suite à nos demandes.

