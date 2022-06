Raccord(s) : une vision “farouchement indépendante du métier d’éditeur

Depuis neuf ans, le festival RACCORD[S] propose un programme riche et varié de spectacles, d’ateliers, de conférences ou de rencontres professionnelles, invitant des éditeurs à faire découvrir leurs catalogues de manière festive, originale ou décalée.

Pour cette édition, les éditeurs invités sont les éditions Asphalte, du Chemin de fer, la Contre-allée, Esperluète, Jasmin, l’Œil d’or, Papier machine, Solo ma non troppo, les Venterniers et Zinc. Une sélection faite de manière collective et concertée pour offrir un choix varié, ludique et qualitatif. Chaque éditeur présentera sa maison et son catalogue — une occasion unique de rencontrer ceux qui font les livres — tout en proposant une activité conçue sur mesure autour d’un de leurs livres.

Pour cette neuvième édition, le festival RACCORD[S] prend une nouvelle dimension en partenariat avec la Maison de l’architecture d’IDF, installée dans l’ancien Couvent des Récollets, un lieu unique et vivant, au cœur de Paris (juste à côté de la gare de l’Est et à proximité du Canal Saint Martin) qui permettra d’accueillir sur trois jours : expositions, spectacles, lectures, concerts, projections, conférences et ateliers, mais aussi un salon pour découvrir les éditeurs invités et leurs catalogues (ainsi qu’un accent sur le thème transversal de l’évènement, lié à la ville et à l’urbanité).

Depuis sa création, RACCORD[S] met à l’honneur l’édition indépendante en tissant des liens entre la littérature et d’autres formes artistiques ou de savoirs. Véritable fête du livre et de la lecture, RACCORD[S] crée des espaces de dialogue et invite le public à découvrir les ouvrages sous un angle singulier. Quelques exemples pour cette édition 2022 :

Une soirée d’inauguration haute en couleur permettra de faire la fête et sera un vrai temps de retrouvailles. Une performance de Nelly Maurel lancera la soirée. Avec elle, questions et réponses seront sur la sellette avant que Panamérica Transatlântica nous emmène en fanfare et en roda pour un moment musical et voyageur.

Le samedi, on pourra participer à une lecture doublée de la dégustation d’un mets japonais, cuisiné spécialement pour les festivaliers, avec les éditions Ypsilon qui présentent la traduction d’un livre considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature de jeunesse japonaise ; Elsa Daynac proposera une performance pour prolonger la lecture de son livre paru chez Solo ma non troppo ; Albane Gellé nous emmènera en promenade-lecture sous les arbres du Jardin Villemin (tout à côté du couvent des Récollets) et la balade sera suivie d’un atelier de dessin ; une lecture dessinée et un concert avec le collectif Papier Machine termineront la journée.

Le dimanche, la marche en ville sera à l’honneur avec les éditions de L’œil d’or pour quelques expérimentations piétonnes dans le quartier, une manière de redécouvrir son environnement proche ; les éditions du Chemin de fer s’interrogeront avec nous sur les limites de la liberté au cours d’une causerie historique ; un concert multimédia déconstruira avec humour nos codes avec Ni web ni master de David Snug…

Les plus jeunes ne seront pas en reste, ils pourront dessiner une fresque avec Geneviève Hergott, coudre un conte avec les éditions Zinc et assister au spectacle Le vent m’a dit avec la danseuse Pelin Ozge et la comédienne Laura Rocherieux.

Pendant toute la durée du week-end, le très ludique et questionnant Tribunal des mots initié par Papier Machine nous permettra de réfléchir à l’usage que nous faisons de notre langue en instruisant, à charge ou à décharge, les mots de notre langue.

Ce qu’il faut en retenir : le Festival prend ses quartiers du 1er au 3 juillet à la Maison de l’architecture d’IDF au Couvent des Récollets (Paris, 10e). Au programme : tout un week-end de découvertes littéraires sous forme de spectacles, performances, balades ou dégustation qui se doublent d’un salon pour rencontrer et découvrir la production des éditeurs indépendants.

Entrée libre et gratuite//l’affiche de cette édition est une création originale de Rob Miles

Le site : www.lesediteursassocies.com

Contact : contact@festival-raccords.com

Consultez le programme sur www.lesediteursassocies.com