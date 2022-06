Les grands cerfs de Claudie Hunzinger : la nature conquérante et conquise

Cela faisait des années que Pamina et Nils avaient emménagé aux Hautes Huttes, une très vieille ferme basse qui datait de la fin du XVIIIe siècle, accrochée aux flancs des Vosges qui descendent vers Colmar.

Et au fil des années, ce choix, qui d’une certaine manière était le choix de Nils auquel Pamina avait adhéré, les avait chaque jour un peu plus ancrés dans cette forêt qui les éloignait de tout, mais aussi les protégeait de tout et de tous.

Grâce à Nils dont la capacité à dire « non » avait même vaincu les velléités des « ingénieurs du Génie Rural, corps des Ponts et Chaussées » à aménager des accès, transformer le chemin mal carrossable qui menait aux Hautes Huttes en tapis de bitume propre à déverser alentour tout le tourisme de masse des dimanches et jours fériés, à rendre trop facilement accessible à la voracité des mangeurs de popcorn, des jeteurs d’emballages de glaces de supermarché, des brailleurs invétérés ou des écouteurs de radios tonitruantes, des hectares de nature qui n’avaient ni demandé ni besoin de tout cela.

Nils avait même (re) poussé le monde hors des frontières de leurs arpents aux rudes hivers enneigés en plantant tellement d’arbres que même les yeux « de Google Earth n’arrivent plus à transpercer la canopée ».

Et, peu à peu, la nature réensauvagée avait drainé derrière elle toute une faune qui « piquait l’herbe des fenaisons aux agriculteurs et contre [laquelle] ils ne pouvaient rien : le grand gibier [appartenant] à l’adjudicataire » des chasses achetées aux Communes ou autres administrations qui les avaient mises aux enchères.

C’est ainsi qu’un jour est également arrivé chez eux, Léo ! À pied ! Qui leur avait demandé l’autorisation d’installer un affût sur leur propriété, car « c’était un lieu spécial », ce dont ils avaient vaguement eu conscience pour avoir souvent ressenti, autour d’eux, ces mystérieuses et silencieuses présences. Affût qu’il avait construit de ses mains, dont il avait laissé une clé à Pamina et où il revenait régulièrement pour faire des photos.

Longtemps Pamina avait vécu à côté de cet affût. Jusqu’au jour où, des années après sa construction, elle avait sauté le pas, convaincue que Léo « était un genre de sorcier Yaqui sachant tout du langage des cerfs et qu’il allait l’y initier » !

Un plongeon dans un monde souverain et majestueux qui ne pouvait que l’entraîner à la suite de ces êtres vivants devenus des intrus gênants pour les agriculteurs, des obsessions pour les chasseurs avides de trophées, des images potentielles pour les photographes et des visions éphémères pour les simples observateurs. Un plongeon entre des mondes où celui qui a un fusil dispose d’un pouvoir définitif que les autres n’ont pas.

Au fur et à mesure que Claudie HUNZINGER déroule son roman, on pénètre dans le monde qui s’ouvre devant Pamina totalement subjuguée par la découverte de ce qui se passe dans son dos lorsqu’elle ne regarde pas attentivement comment d’autres êtres vivants colonisent l’espace que nous partageons avec eux.

Comment elle découvre toute la vie qui existe et se propage dans ces fameux espaces interstitiels qui sont, pour nous, des laissés-pour-compte, des déserts (aussi petits ou grands soient-ils) où d’autres espèces trouvent la place pour exister.

Se fondre dans le silence du vent qui fait onduler les hautes herbes et observer. Observer la vie s’épanouir autour de nous en maintenant ses distances avec nous. Observer la vie qui fourmille dans une agitation tranquille, mais obstinée, discrète, mais effrénée, silencieuse, mais exubérante. Pour durer. Pour construire un avenir. Que l’homme remet en cause.

Je ne sais plus où ni de qui j’ai lu ces mots : « l’humain, c’est ce bipède qui idolâtre les êtres vivants qui servent ses intérêts, mais, pour les autres, le qualificatif d’espèce nuisible n’est jamais loin ». Qui servent ses intérêts !

Pamina/Claudie HUNZINGER est, tout au long du livre, en train d’arpenter cette frontière où notre sens de l’exclusion n’est pas à mettre au crédit de notre espèce. De toute façon, avec ce que nous sommes capables de faire à l’intérieur même de notre espèce, il y a peu à attendre de nous vis-à-vis de ceux que nos religions ont qualifiés d’« êtres inférieurs ». À l’exception notable des animistes qui conserv (ai) ent du respect pour leurs proies.

Proies qui sont devenues aujourd’hui un « business » qui met aux enchères des adjudications, qui vend des droits de chasse (quand il ne s’agit pas de « cadeaux » plus ou moins occultes sinon à visée tendancieuse), qui vend des droits à tuer et les trophées qui en découlent, qui vend la viande dans des circuits privés… qui servent ses intérêts ! Et qu’il n’est pas bon de mettre sous les feux de la rampe, car les menaces peuvent être violentes. « Un coup de feu est vite parti » ! « Et l’ONF […] va te poursuivre parce que c’est l’État et qu’on n’attaque pas l’État »…

Alors l’écrivaine s’interroge : « Comment parler du monde et de ce que l’écrivain y a découvert et qui le ronge ? » Il n’y a qu’une option possible : « En passant outre » ces menaces ! Car l’écrivain(e) a le pouvoir de « [recomposer] le réel pour qu’il soit la force de la fiction qu’il est ». En inventant « un livre comme une réponse, comme un droit de réponse qui ne résoudrait rien » !

Une magnifique lecture.