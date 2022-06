Élie Barnavi, Prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie 2022

Confessions d'un bon à rien faisait face à 6 autres ouvrages, en lice pour le Prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie.

Le résumé de l'éditeur pour Confessions d'un bon à rien :

La directrice du lycée de Beer Sheva eut ce jugement définitif sur le petit Élie : « Ah, celui-là, c'est un bon à rien ! Il faudra lui dénicher une institution à poigne, sinon ça finira mal pour lui... » Le « bon à rien », né dans l'immédiat après-guerre et dans une configuration tragiquement exemplaire de l'époque, s'est forgé la plus magnifique des existences. Son père, Michaël Yhiel Shkolnik, est né en 1910 en Bessarabie, qui faisait alors partie de l'empire russe, puis de la Roumanie, puis de la Moldavie. Officier dans l'Armée Rouge, il participera aux grandes batailles du front de l'Est (Leningrad, Moscou, Stalingrad.) Sa mère a survécu à la déportation, mais y a perdu deux enfants et y laissera sa santé mentale... Le jeune Élie nait à Bucarest en 1946. C'est là qu'il apprend le français. Son père ne songe qu'à fuir la Roumanie communiste et à gagner Israël. Un jour il disparait, enlevé par la Securitate et emprisonné trois mois à cause de ses demandes répétées de visa.