Cinq siècles de fourneaux dans les cuisines de l'Europe

La vente se tiendra chez Forum Auctions, et son vice-président, Rupert Powell, loue tant la passion que la connaissance de la collectionneuse. Caroline Crisford s’intéressait « non seulement à la nourriture, mais aussi aux boissons prisées des Britanniques », note-t-il. Elle avait également un goût particulier pour la France et l’Italie. « Ces livres et manuscrits, à travers cinq siècles, nous portent des matières premières (venues du potager ou de la ferme) aux recettes qui les transforment et retracent l’évolution de l’alimentation. »

L’ensemble des pièces est évalué entre 60 et 80.000 £ — une paille, donc, de celle que l’on mettrait dans un fromage de chèvre.

Chose amusante, on retrouve tout de même la première édition du livre d’Hannah Glass – publié sous le pseudonyme de A Lady – The Art of Cookery Made Plain and Easy. Il s’agirait, peu ou prou, de l’ancêtre des ouvrages signés Cyril Lignac, Fait maison, voire même des Simplissime qu’a publiés Jean-François Mallet.

On y découvre, par exemple, la recette originale de l’un des plats les plus populaires d’Angleterre : le Curry à l’indienne. Cette compilation sortit en 1747 et demeura plus d’un siècle durant un véritable best-seller.

Excitants et cuisine française

Autre rareté, The French Cook, attribué au père fondateur de la cuisine française, François Pierre La Varenne (1615-1678). C’est à lui que l’on doit la bisque, la béchamel ou encore le mille-feuille — ainsi que l’introduction du bouquet garni dans la cuisine. Il aura littéralement révolutionné les fourneaux : son ouvrage demeure ainsi l’un des plus importants dans l’Hexagone, et restera en usage jusqu’à la Révolution française.

La version mise aux enchères est une deuxième édition, italienne, estimée entre 2000 et 3000 £. Mais n’en demeure pas moins précieuse.

D’autres seront encore à découvrir, comme l’ouvrage du Dr Daniel Duncan, Wholesome Advice Against the Abuse of Hot Liquors, Particularly of Coffee, Chocolate, Tea, Brandy and Strong-Waters, daté du XVIIe siècle. De fait, ces boissons apparues au milieu de la période, de Chine, d’Afrique du Nord et d’Amérique du Sud, étaient perçues comme exotiques — donc signe extérieur de richesse.

Or, le bon docteur mettait en garde ses contemporains contre l’abus de ces boissons, susceptibles d’altérer les humeurs du corps humain. En effet, la grande théorie de l’époque était que sang, flegme, bile jaune et bile noire équilibraient le corps et l’esprit. Introduire des excitants comme la caféine ou l’alcool perturberait donc le bon déroulement de l’existence.

Enfin, Louis-Auguste II de Bourbon, prince de Dombes (1700-1755), était le petit-fils de Louis XIV et de sa maîtresse Françoise-Athénais de Montespan. Mais il était aussi un cuisinier amateur, accompli, auteur du Cuisinier gascon. Il se l’est d’ailleurs dédicacé, pour tenter de dissimuler la véritable identité de l’auteur aux lecteurs.

Des recettes appréciées de ses contemporains, car faciles à suivre, mais particulièrement savoureuses. Une édition qui date de 1740, faisant état des expérimentations lors des dîners avec l’aristocratie de l’époque.

La vente se tiendra ce 23 juin, à partir de 12h — les pieds sous la table, donc.